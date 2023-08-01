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ПСБ: Цены ОФЗ постепенно снижаюися, отыгрывая ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник на рынке ОФЗ преобладали продавцы. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,1%, доходность индекса выросла до 10,28% (+5 б.п.). Более сильный рост доходности пришелся на короткие бумаги. Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 9,36% (+8 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 10,98% (+3 б.п.). Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Также инвесторы постепенно закладывают в цены ОФЗ более высокие ожидания по уровню ключевой ставки ЦБР.

Сегодня перед недельными аукционами Минфина доходность ОФЗ может продолжить рост. При этом сгладить навес предложения нового госдолга могло бы присутствие в предлагаемой комбинации бумаг флоатеров.

Преобладание позитивных настроений на глобальных рынках после публикации данных о замедлении инфляции в США и Еврозоне сегодня вряд ли окажет поддержку котировкам рублевых облигаций из-за локальных факторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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