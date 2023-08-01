ПСБ: Индекс МосБиржи преодолеет отметку 3100 пунктов

Облигации

Перед недельными аукционами Минфина доходность ОФЗ может снизиться на несколько базисных пунктов.



В фокусе

Топ инвестиционных идей на август



ВТБ (3,5 коп./+35%)

Банк показал рекордную прибыль за I полугодие 2023 года. Ждем более активной переоценки акций, несмотря на планы компании вернуться к выплате дивидендов лишь с 2025 года.



Норникель (20000 руб./+20%)

Несмотря на сильное ослабление рубля, благоприятное для экспортеров, бумаги компании всё ещё сильно отстают от рынка. По мере достижения индексом МосБиржи локальных пиков, инвесторы начнут искать отставшие от рынка акции. Кроме этого, экономические стимулы в Китае должны привести к росту промышленного производства, что будет толкать цены на цветные металлы вверх.



Сургутнефтегаз (49 руб./+5,4%), па

За счёт девальвации рубля курсовая разница по итогам года позволяет рассчитывать в следующем году на щедрые дивиденды, превышающие 10 руб. на акцию. При коррекции рынка, без существенного укрепления рубля, потенциальное снижение привилегированных акции Сургутнефтегаза выглядит крайне ограниченным. Бумаги выступают в качестве защитного актива с потенциалом сильного роста в следующем году.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи показал самый сильный рост с середины мая, прибавив 2,3% благодаря ралли в акциях Сбербанка. Объёмы торгов составили почти 119 млрд руб. – максимальное значение с сентября прошлого года. Лидерами торгов стали бумаги Сбербанка, обыкновенные акции которого прибавили 7,3%, а привилегированные 7%. На бумаги банка пришлось 43,6 млрд руб. торгового оборота, что эквивалентно 37% всего объёма торгов акциями входящих в состав индекса МосБиржи. На наш взгляд, здесь сложилась идеальная ситуация, благодаря чему акции Сбербанка так сильно подскочили. Во-первых, это техническая картина. Бумаги компании после закрытия дивидендного гэпа перешли к консолидации, несмотря на рост самого индекса. Во-вторых, вероятно, в акциях была высокая доля коротких позиций, что поддержало вчерашний рост. В-третьих, в этом году рынок зачастую заканчивает торги в понедельник ростом, а из-за дефицита идей в других ключевых акциях, бумаги Сбербанка выглядели очень интересно на фоне публикации отчётности 3 августа. В списке лидеров были также акции ТМК, которые прибавили более 12% без значимых новостей. После небольшой передышки продолжили переписывать исторические максимумы бумаги ДВМП. Неплохо прибавили также акции Сегежи, сумев подняться выше 6,5 рублей. Техническая картина в бумагах настраивает на их дальнейший рост. В нефтегазовом сегменте отметим заметный рост акций Газпром нефти и «префов» Сургутнефтегаза.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи преодолеет отметку 3100 пунктов. В списке лидеров вновь могут оказаться акции Сбербанка, а также остальные бумаги финансового сектора. Допускаем также продолжения роста акций Норникеля, РУСАЛа, а также Сегежи.

Россиискии рынок облигации

В понедельник на рынке ОФЗ преобладали продавцы. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,1%, доходность индекса выросла до 10,28% (+5 б.п.). Более сильный рост доходности пришелся на короткие бумаги. Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 9,36% (+8 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 10,98% (+3 б.п.). Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Также инвесторы постепенно закладывают в цены ОФЗ более высокие ожидания по уровню ключевой ставки ЦБР.

Сегодня перед недельными аукционами Минфина доходность ОФЗ может продолжить рост. При этом сгладить навес предложения нового госдолга могло бы присутствие в предлагаемой комбинации бумаг флоатеров.

Преобладание позитивных настроений на глобальных рынках после публикации данных о замедлении инфляции в США и Еврозоне сегодня вряд ли окажет поддержку котировкам рублевых облигаций из-за локальных факторов.



Корпоративные и экономические события

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в I полугодии снизилась на 11%, до 463,5 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" по РСБУ в первом полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась в 1,4 раза, до 1,2 трлн руб., на столько же сократилась себестоимость, достигнув 705,8 млрд руб. Суммы по вывозным таможенным пошлинам снизились в 3,2 раза, до 5,5 млрд руб. В 6,2 раза увеличились прочие доходы - до 33,7 млрд руб., в 38 раз сократились прочие расходы - до 3 млрд руб.

В первом квартале 2023 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наше мнение: отчетность по РСБУ малоинформативна в отличие от МСФО, так как не показывает результаты «дочек», но в условиях отсутствия иной информации, мы все же можем сделать некоторые выводы. Относительно прошлого года результаты слабее, это понятно, учитывая иную конъюнктуру (еще шли поставки в ЕС), более высокие цены на нефть и слабый рубль. Поэтому сравнивать целесообразнее с 1 кв. этого года, относительно которого результаты как раз улучшились. А с учетом ожидаемого роста рублевой цены на нефть результаты 3 кв. могут быть еще лучше. Все это настраивает на тот факт, что компания может заплатить неплохие дивиденды. Мы считаем, что на этом фоне тактически акции ЛУКОЙЛа еще могут подрасти - до 6250 руб.