«Открытие»: Нефть удержит российский рынок от коррекции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нефть удержит российский рынок от коррекции

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Однако для российских акций важно то, что нефть остаётся в плюсе, а в Китае, сколь бы мало было конкретики в заявлениях, всё же намечаются стимулы. Кроме того, периодически улучшаются прогнозы по самой экономике РФ. Стабилизация торгового баланса и рост внутреннего производства благоприятно скажутся на валютном рынке. Рынок акций также восстанавливает свои позиции до нормальных значений в соответствии с поступающей отчётностью за I полугодие.

Российский рынок завершил июль на весьма оптимистичной ноте. Дорожают акции банков на ожиданиях сильных результатов Сбербанка за I полугодие, которые также обещают щедрые дивиденды. Повышается сектор нефти и газа по факту слома потолка цен, который не так давно был назначен G7. «ЛУКОЙЛ» сообщает вполне сильные результаты за II квартал. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 97,511 млрд руб.

По итогам торгов 31 июля индекс МосБиржи - $3073,5 п. (+2,16%), а индекс РТС - 1057,43 п. (+2,30%). За июль индекс МосБиржи вырос на 9,87%, а индекс РТС на 7,58%. С начала года рост составляет 42,68% и 8,95% соответственно.

Лидеры роста на 23:00 мск:

Россети 0,12 10,89% Сбербанк-п 264,99 6,88% Сбербанк 266,28 6,83% TCS-гдр 3 546,5 4,34% НЛМК ао 211,78 3,59%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Транснф ап 122 250 -0,77% FIVE-гдр 2 118,5 -0,63% VK-гдр 717 -0,61% OZON-адр 2 428 -0,25% Магнит ао 5 800 -0,05%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Более 2% прибавили электроэнергетика (+2,95%), финансы (+2,30%), Транспорт (+2,40%).

Сектор нефти и газа показал рост на 1,46%, с начала месяца 5,71%, а с начала года 42,21%. В июле на глобальном рынке сложилась ситуация, когда достаточно активное повышение цен на нефть привело, фактически, к слому потолка цен, который был назначен для российской нефти странами G7. На прошлой неделе об этом писали Wall Street Journal и Reuters. Соответственно, российские нефтяники могут рассчитывать на снятие лимитов со своих доходов.

«ЛУКОЙЛ» (LKOH) отчитался о снижении чистой прибыли по РСБУ в I полугодии на 11% до 463,51 млрд руб. Выручка снизилась с 1,744 трлн руб до 1,249 трлн руб. Валовая прибыль составила 543,02 млрд руб по сравнению с 736,45 млрд руб годом ранее.

Выручка MDMG (MDMG) во II квартале выросла на 11,4% - до 6,6 млрд руб. «MD Medical Group вновь вышла на траекторию поступательного роста бизнеса после элиминации эффекта высокой пандемийной базы, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Основные драйверы – увеличение утилизации имеющихся мощностей и инфляция стоимости услуг. При этом компания продолжает планомерно расширять собственную сеть. Так, в июле была закрыта сделка по приобретению готового госпиталя в Москве, а до конца 2023 года MD Medical Group планирует открыть еще две новых клиники в столице. В целом сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании, однако целевая цена в настоящий момент находится на пересмотре».

Однако главной движущей силой рынка в понедельник были акции банковского сектора. На прошлой неделе отчитался ВТБ (VTBR), сообщив о чистой прибыли за I полугодие в размере 289,8 млрд руб. При этом менеджмент постоянно говорит о том, что прибыль по итогам года может составить 400 млрд руб. Соответственно, рынок начинает закладывать более высокие ожидания. Сбербанк (SBER) отчитается 3 августа и многие ждут ещё более выдающихся результатов, которые позволяют рассчитывать на щедрые выплаты акционерам.

Рубль начинал день неуверенно, но затем всё же смог укрепить свои позиции благодаря дорожающей нефти, которая закрыла предыдущие пять недель в плюсе. Это означает, что на рынок начали поступать дополнительные валютные средства. Тем более, что потолок цен от G7, по сути, уже сломан. Поэтому у российской валюты появляются шансы на возвращение ниже отметки 90 за доллар.

По состоянию на мск:

USD/RUB – 91,60 (-0,11%),

EUR/RUB – 100,79 (-0,12%),

CNY/RUB – 12,808 (+0,06%).

Новый глава ФРБ Чикаго пугает вероятностью всех вариантов

Индексы США показали рост по итогам понедельника. При этом инвесторов даже не напугали заявления нового главы ФРБ Чикаго Гулсби о том, что нельзя исключать любых вариантов на сентябрьском заседании. С другой стороны, он весьма позитивно отозвался относительно динамики последней статистики по инфляции. Меж тем банковский опрос показывает ухудшение условий кредитования по всем направлениям и снижение спроса на кредиты. Чикагский PMI подрос до 42,8 п. с 41,5 п., но это всё ещё индикатор спада.

Плюс рынок могла сдержать геополитика. Китай с 1 августа ограничивает поставки важных стратегических материалов в США. В частности, это коснётся таких минералов, как галлий и германий. Оба минерала используются в высокопроизводительной электронике и солнечных батареях. Однако повышение мер контроля ещё не означает запрет на поставки.

Страховая Loews (L) отчиталась об удвоении прибыли за счёт повышения эффективности инвестиций, что компенсировало более высокие потери от покрытия рисков природных катастроф. AerCap (AER) отчиталась лучше прогнозов и объявила о программе обратного выкупа на $500 млн. SoFi Technologies (SOFI) также отчиталась лучше прогнозов, но одновременно улучшила свои ожидания по финансовым показателям. Суд отказал Johnson&Johnson (JNJ) в использовании механизма банкротства подразделения, чтобы не платить судебный иск на $8,9 млрд жертвам препарата, приведшего к возникновению множества онкологических заболеваний. Exxon (XOM) замечена в переговорах с Tesla (TSLA), Ford Motor (F) и Volkswagen (VOW3 GY) по вопросам поставок лития для производства батарей. Это порождает слухи о будущей активности по покупке соответствующих активов, или созданию альянсов.

Динамика по секторам: Energy +2,00%, Real Estate +0,70%, Consumer Discretionary +0,56%, Materials +0,52%, Financials +0,44%, Industrials +0,23%, Technology +0,13%, Utilities +0,03%, Communication Services -0,03%, Consumer Staples -0,46%, Health -0,79%.

По итогам торгов:

DJIA - 35559,53 п. (+0,28%),

S&P 500 - 4588,96 п. (+0,15%),

NASDAQ Composite - 14346,02 п. (+0,21%).

Отсутствие конкретики стимулов не позволяет китайским акциям расти широким фронтом

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае инвесторы, как всегда, проживают день в надеждах, а день в сомнениях по поводу стимулов. Плюс истории вроде размещения акций застройщика Country Garden на $300 млн напоминают о проблемах в секторе недвижимости. Плюс к этому заявления о стимулах остаются без конкретики в цифрах, что не позволяет заняться анализом распределения будущих доходов. Производственный PMI Китая от Caixin добавил пессимизма тем, что свалился в зону спада, или 49,2 п. по сравнению с 50,5 п. в июне. В Шанхае дорожали акции телекоммуникаций, а под давление были бумаги туризма и новой энергетики. В Гонконге снижались бумаги застройщиков. Их сектор терял более 1%.

Японский рынок, напротив, торговался в плюсе. Toyota Motors сообщила о росте операционной прибыли вдвое за последний отчётный квартал. Кроме того, бумагам экспортёров помогала слабая иена, которая упала до 142,7 за доллар. Примечательно, что лишь финансовый сектор торговался в минусе, но до этого он демонстрировал ралли на фоне роста доходностей облигаций. Безработица в Японии упала в июне до 2,5% с 2,6% в мае. Индекс производственной активности снизился до 4,96 п. с 4,98 п.

По состоянию на 9:10 мск:

NIKKEI 225 - 33476,58 п. (+0,92%),

Hang Seng - 19929,02 п. (-0,75%),

Shanghai Composite - 3282,44 п. (-0,26%).

Нефть удерживает достигнутые позиции на усилиях ОПЕК+

Нефть удерживалась на достигнутых позициях. Структура фьючерсов находится в достаточно жёсткой бэквордации. Многие банки уже говорят о дефиците поставок на уровне 1,8-2,0 млн баррелей в сутки. Соответственно, цели ОПЕК+ достигнуты по повышению стоимости барреля выше $80. Однако смущают такие моменты, как уход китайских индексов деловой активности в зону спада.

Тем не менее, Reuters пишет о том, что добровольное сокращение производства Саудовской Аравии не дотянуло до заявленных цифр и составляет около 860 тыс. баррелей в сутки. В остальном ОПЕК+ сокращение производства в рамках добровольных обязательств составило 840 тыс. баррелей в сутки. При этом в США потребление нефти достигло 20,78 млн баррелей в сутки в мае. Если же говорить о прошлой неделе, то опрос Reuters вновь говорит об ожиданиях сокращения коммерческих запасов на 0,9 млн баррелей.

По состоянию на 9:10 мск: