ПСБ: Индекс МосБиржи показал самый сильный рост с середины мая, прибавив 2,3% благодаря ралли в акциях Сбербанка

Объёмы торгов составили почти 119 млрд руб. – максимальное значение с сентября прошлого года. Лидерами торгов стали бумаги Сбербанка, обыкновенные акции которого прибавили 7,3%, а привилегированные 7%. На бумаги банка пришлось 43,6 млрд руб. торгового оборота, что эквивалентно 37% всего объёма торгов акциями входящих в состав индекса МосБиржи. На наш взгляд, здесь сложилась идеальная ситуация, благодаря чему акции Сбербанка так сильно подскочили. Во-первых, это техническая картина.

Бумаги компании после закрытия дивидендного гэпа перешли к консолидации, несмотря на рост самого индекса. Во-вторых, вероятно, в акциях была высокая доля коротких позиций, что поддержало вчерашний рост. В-третьих, в этом году рынок зачастую заканчивает торги в понедельник ростом, а из-за дефицита идей в других ключевых акциях, бумаги Сбербанка выглядели очень интересно на фоне публикации отчётности 3 августа. В списке лидеров были также акции ТМК, которые прибавили более 12% без значимых новостей. После небольшой передышки продолжили переписывать исторические максимумы бумаги ДВМП. Неплохо прибавили также акции Сегежи, сумев подняться выше 6,5 рублей. Техническая картина в бумагах настраивает на их дальнейший рост. В нефтегазовом сегменте отметим заметный рост акций Газпром нефти и «префов» Сургутнефтегаза.