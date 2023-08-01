Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 августа: 91,5923 руб/доллар США и 100,9428 руб/евро

ЦБ РФ с 1 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 91,5923 руб.
  • 1 евро - 100,9428 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,9490 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6140 р. (0,67%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9842 р. (0,98%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0580 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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