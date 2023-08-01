Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 5 754,7900 руб/1 г золота и 71,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 754,7900 руб.

1 грамм серебра - 71,3400 руб.

1 грамм платины - 2 747,4600 руб.

1 грамм палладия - 3 654,4500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 64,6098 р. (1,14%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8100 р. (2,47%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,7099 р. (1,95%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8799 р. (0,27%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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