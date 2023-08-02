«Открытие»: Отечественный рынок возобновил рост и взял отметку 3100 пунктов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

После некоторой неуверенности в начале дня отечественный рынок возобновил рост и взял отметку 3100 пунктов. Торги проходят на больших объёмах без особой поддержки новостного фона. Впрочем, одной из сильных идей последних недель является слом потолка цен на российскую нефть. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил около 64 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3101,35 п. (+0,91%), а индекс РТС - 1062,96 п. (+0,52%).

Лидерами среди индексных бумаг были ГМК «Норникель», N+ Group, привилегированные Сбербанк, «Сургутнефтегаз», «РусАгро». Самыми слабыми были X5 Retail Group, GlobalTrans, «РусГидро», «Магнит» и АФК «Система».

Сектор нефти и газа прибавлял более 0,6%. Российская нефть Urals продаётся, как минимум, по цене в $10 выше потолка, который установили страны G7. То есть искусственное ценовое ограничение перестаёт работать. Таким образом, нефтяные компании могут рассчитывать на увеличение доходов, а акционеры на рост объёмов дивидендных выплат.

Перед отчётностью дорожают бумаги ГМК «Норникель» (GMKN), который поделится своими результатами 2 августа, и Сбербанка (SBER), который обнародует свои результаты 3 августа. В обоих случаях финансовые результаты будут ориентирами для будущих дивидендных выплат.

Корпоративных новостей немного, да и они не носят решающего характера. Акции X5 Retail Group торгуются в минусе, хотя розничная сеть объявила о покупке сети магазинов «Виктория» и «Дёшево», которые расположены в московской и калининградской областях. Благодаря этой покупке торговые площади X5 увеличатся на 92 тыс. квадратных метров.

«Ююнипро» (UPRO) сообщает, что чистая прибыль за январь-июнь по МСФО составила 15,5 млрд руб по сравнению с убытками 1,8 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась на 13,5% до 58,3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 9,4% до 23,1 млрд руб.

И, наконец, производственное расширение в РФ продолжается, но немного замедляет темпы. Согласно данным S&P Global, в июле индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ снизился до 52,1 п. с 52,6 п. в июне. Происходит замедление темпов наращивания производства и роста новых заказов, но показатель выше 50,0 п. это всё ещё расширение.

Рубль уступал доллару, но укреплялся против евро и юаня. С 1 августа ЦБ РФ планировал увеличить продажи валюты. Также можно ожидать увеличение продаж валюты экспортёрами в ближайшие недели, если тенденция роста цен на российскую нефть сохранится. Как минимум, торговый баланс в III квартале будет иметь более высокое положительное сальдо, чем в II квартале.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 91,91 (+0,33%),

EUR/RUB – 100,76 (-0,03%),

CNY/RUB – 12,803 (-0,04%).

Европейская промышленность в упадке

Европейские индексы торговались преимущественно в минусе. Вновь слабая статистика заставляет говорить о рисках рецессии. Индекс производственной активности еврозоны упал в июле до 42,7 п. с 43,4 п. в июне. В Германии показатель снизился до 38,8 п. с 40,6 п. В Великобритании производственный PMI опустился до 45,3 п. с 46,5 п. Самыми слабыми были секторы автомобилестроения, недвижимости и базовых материалов. К примеру, акции BMW теряли более 4%. Продолжают отчитываться компании. Слабые результаты DHL провалили котировки компании по доставки более чем на 4%. Слабость отчётности обусловлена снижением спроса и ростом транспортных расходов. С другой стороны, банк HSBC Holdings улучшил свой прогноз, а нефтяная BP PLC повысила свои квартальные дивиденды на 10%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7679,11 п. (-0,26%),

DAX - 16298,19 п. (-0,90%),

CAC 40 - 7438,31 п. (-0,79%).

Слабость статистики Китая и Европы могут прервать тенденцию подорожания нефти

Нефть незначительно дешевела. Предыдущие пять недель котировки упорно закрывали в плюсе, что послужило делу слома потолка цен на российскую нефть. В Goldman Sachs оценивают текущий дефицит предложения на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Структура ближних фьючерсов подтверждает данное утверждение. Октябрьский Brent стоит на $0,43 дороже ноябрьского, на $0,86 дороже декабрьского и на $1,35 дороже январского. Однако слабость статистики из Китая и Европы может временно приостановить тенденцию роста. Также свои коррективы может внести отчёт по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижение американских коммерческих запасов на 900 тыс. баррелей.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $84,98 (-0,53%),

WTI - $81,31 (-0,60%),

Алюминий - $2252,5 (-1,59%),

Золото - $1988,5 (-0,77%),

Никель - $22460 (+0,69%).

Рынок акций США вступает в период борьбы за деньги с рынком облигаций

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Одним из ключевых вопросов текущего квартала будет размещение казначейских обязательств США на $1 трлн, что является вторым крупнейшим квартальным размещением. Вполне очевидно, что для фондового рынка это будет негативным фактором.

Рынок будет торговаться с осторожностью. После закрытия отчитается ещё одна знаковая компания Advanced Micro Devices, что покажет состояние рынка микропроцессоров. До старта торгов отчитался производитель сетевого оборудования Arista Networks, чьи акции дорожали на 18% после сильной отчётности и улучшения прогнозов по финансовым показателям. Акции оператора аптек CVS Health дорожали на 1,5% после публикации в WSJ о планах сокращения персонала на 5 тыс. Акции ZoomInfo Technologies теряли более 20% на фоне снижения прогноза по выручки на текущий год. Времена пандемии завершились и спрос на удалённые услуги видео связи заметно снизились.