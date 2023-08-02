ПСБ: Понижение рейтинга США способно подтолкнуть мировые рынки к долгожданной коррекции

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Агентство Fitch приняло решение понизить долгосрочный кредитный рейтинг США на одну ступень, с ААА до АА+. Агентство сообщило, что понижение рейтинга связано с "неуклонным ухудшением стандартов управления в течение последних 20 лет, ... нехваткой среднесрочной налогово-бюджетной базы, в отличие от большинства сопоставимых стран, ... способствовующими "последовательному увеличению госдолга за последнее десятилетие". Fitch отметило "ограниченный прогресс в решении среднесрочных проблем, связанных с ростом расходов на социальное обеспечение и Medicare из-за старения населения" и ждет роста дефицита госбюджета и ухудшения состояния бюджета в течение следующих трех лет.

Отметим, что в настоящее время госдолг США действительно гигантский (составляет 119% ВВП страны) и его рост в условиях повышения ставок несет риски возникновения более острых проблем с бюджетом после выборного 2024 года. Вместе с тем, пока правительство вполне способно обслуживать свои обязательства, на что решение Fitch и указывает. В настоящее время из трех ведущих рейтинговых агентств, на которые ориентируются глобальные инвесторы, теперь у Fitch и S&P США имеют рейтинг АА+, у Moody's - пока остается высший рейтинг, ААА.

Данная новость, пусть и умеренно, но ухудшает виды на кредитоспособность и экономику США, что, по нашему мнению, может привести к долгожданной коррекции на мировых фондовых рынках. Для индекса S&P500 важным уровнем поддержки в настоящее время выступает район 4500-4540 пунктов (уровень 78% коррекции от волны падения прошлого года), пройденный на прошлой неделе. Уход ниже способен ослабить эйфорию и открыть индексу пространство для снижения к 4300 пунктам.