Комментарии

ПСБ: Нефть Brent уверенно растет

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent остаются на высоких уровнях, и пока внешний фон скорее настраивает в пользу продолжения роста. Так, ожидаются дополнительные стимулы в Китае, которые могут способствовать более активному восстановлению экономики. Также в фокусе сокращение добычи странами ОПЕК+ (спад в июле на максимуме с 2020 г., -0,9 млн барр./день) и экспорта Россией (4-х недельная средняя уже ниже 3 млн барр./день, минимум с января этого года).

Статистика от Американского института нефти, вышедшая вчера, дополнительно сыграла в плюс, нивелировав негатив от укрепления доллара. Так, недельные запасы нефти упали на 15,4 млн барр., что в разы больше ожиданий и является максимальным недельным падением с начала года. Сегодня в фокусе данные от Министерства энергетики США. Если динамика будет схожа, нефть получит дополнительный импульс к росту. Пока мы считаем, что для Brent актуальным является диапазон 85-90 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

IX Байкальский саммит РГУД-2023
В сердце города. Проекты Эн+ на Цесовской набережной представили участникам IX Байкальского саммита РГУД
«У победы много родителей, только поражение – сирота». Эксперт РГУД – о рисках проекта «Знаменское предместье» в Иркутске
«Знаменское предместье – это и есть настоящий центр Иркутска». Архитектор Игорь Козак – о перспективах проекта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги