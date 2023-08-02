ПСБ: Нефть Brent уверенно растет

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent остаются на высоких уровнях, и пока внешний фон скорее настраивает в пользу продолжения роста. Так, ожидаются дополнительные стимулы в Китае, которые могут способствовать более активному восстановлению экономики. Также в фокусе сокращение добычи странами ОПЕК+ (спад в июле на максимуме с 2020 г., -0,9 млн барр./день) и экспорта Россией (4-х недельная средняя уже ниже 3 млн барр./день, минимум с января этого года).

Статистика от Американского института нефти, вышедшая вчера, дополнительно сыграла в плюс, нивелировав негатив от укрепления доллара. Так, недельные запасы нефти упали на 15,4 млн барр., что в разы больше ожиданий и является максимальным недельным падением с начала года. Сегодня в фокусе данные от Министерства энергетики США. Если динамика будет схожа, нефть получит дополнительный импульс к росту. Пока мы считаем, что для Brent актуальным является диапазон 85-90 долл./барр.