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ПСБ: Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина по размещению ОФЗ 26238, 26241 и 52005

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов во вторник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,06%, доходность индекса выросла до 10,29% (+1 б.п.). Перед недельными аукционами Минфина РФ инвесторы продавали среднесрочные и длинные бумаги. Умеренное давление на котировки оказывало снижение нефтяных цен и ослабление курса рубля до 92,3 за доллар (+73 коп. за день).

Минфин РФ сегодня планирует размещение комбинации выпусков с фиксированной ставкой купона ОФЗ 26238 (18 лет до погашения) и ОФЗ 26241 (9 лет до погашения), а также инфляционного ОФЗ-ИН 52005. Полагаем, что в текущей конъюнктуре ведомство сможет продать гособлигации на общую сумму до 30 млрд руб. при потребности в недельных заимствованиях около 80 млрд руб.

Спрос на классические гособлигации остается низким из-за рисков повышения ключевой ставки ЦБР. Инфляционные ОФЗ при текущей инфляции обеспечивают доходность ниже 7% годовых, что интересно лишь ограниченному кругу инвесторов с дешевым фондированием. Выполнение плана заимствований в августе-сентябре, скорее всего, будет достигнуто за счет размещения флоатеров.

На фоне ослабления рубля и аукционов Минфина сегодня доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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