ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов во вторник возобновила рост, вернувшись к локальному уровню сопротивления, отметке 92,3 руб.
С конца июля постепенно формируется тренд на ослабление рубля. Мы считаем, что ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций.
При этом, в моменте давление на рубль могло оказать осторожное отношение глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне рисков затягивания ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ. Стоит заметить, что рубль дешевел менее выразительно к другим ключевым валютам МосБиржи (евро и юаню).
Утренняя сессия среды для пары доллар-рубль началась без внятной динамики. Мы считаем, что доллар предпримет попытки теста июльских пиков, однако ослабление национальной валюты будет сдерживаться благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке, а также реализацией валюты ЦБ. Сегодня ориентируемся на диапазон 91,5-92,5 руб.
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