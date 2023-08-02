ПСБ: Акции Индекс МосБиржи будет проторговывать отметку 3100 пунктов

Облигации

Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ 26238, 26241 и 52005.



В фокусе

Чистая прибыль Сбербанка за I полугодие может составить 775-780 млрд руб.



По нашим расчётам, Сбербанк за первые шесть месяцев 2023 года мог заработать от 775 до 780 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. При сохранении текущей динамики финансовых показателей, совокупная прибыль за год может достичь 1,5 трлн руб. В таком случае это позволяет рассчитывать на итоговый дивиденд в размере 33 руб./акцию.

Ранее мы повысили цель по акциям Сбербанка в рамках нашего модельного портфеля до 282 рублей. Рассчитываем, что в ближайшее время бумаги компании смогут достичь этой отметки. Что касается фундаментально справедливой стоимости бумаг, то, по нашим оценкам, она составляет 320 рублей для обыкновенных акций и 317 руб. для привилегированных.



В ходе вчерашних торгов акции девелоперов были лучше рынка



Вчера индекс строительных компаний прибавил 2,4% и обогнал индекс МосБиржи основной сессии, который прибавил 0,7%. Таким образом, акции девелоперов наверстали отставание от рынка акций, который раллировал в последние недели. Ключевая идея в секторе – повышение интереса к новостройкам, поскольку рост ипотечной ставки на вторичном рынке, где отсутствует субсидирование, будет более сильным по сравнению с первичным. Ожидаем, что доля первичного рынка недвижимости до конца текущего года вновь поднимется выше 50% (41% в июне) в спросе на рынке недвижимости Москвы. В секторе отметим акции Самолета, поскольку бизнес компании растет, она находится в российской юрисдикции и публикует отчетность, дополнительным фактором поддержки выступает программа обратного выкупа акций на 10 млрд руб. до конца 2023 года. Наша целевая цена для акций Самолета 5300 руб./акцию.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера смог достигнуть отметки 3100 пунктов, но всё же не смог удержать этот уровень, немного откатившись к концу вечерней сессии. Объёмы торгов остались сильно повышенными, составив 115,4 млрд руб. Как и днём ранее, основной вклад внесли акции Сбербанка, на долю которых пришлось чуть больше 40% всего торгового оборота за день. В течение торгов бумаги крупнейшего российского банка уверенно росли, но по итогу динамика оказалась слабее рынка. Лучше остальных выглядел нефтегазовый сектор. В минусе здесь оказались лишь акции Газпрома и Транснефти. В то же время резко ускорились обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза и «префы» Башнефти. Продолжили обновлять годовые пики акции Газпром нефти, Роснефти и ЛУКОЙЛа, которые вчера поднялись выше 6000 рублей. В металлургическом секторе снова раллировали бумаги ТМК, сумев прибавить за пять торговых сессий более 25%. Порадовали инвесторов и акции Норникеля, завершив день на отметке 17000 рублей, - максимальное значение с 5 сентября прошлого года. Ускорили подъём бумаги КАМАЗа, поднявшись выше 240 рублей.

Вероятно, индекс МосБиржи будет проторговывать отметку 3100 пунктов. Основной поддержкой выступят акции нефтегазовых компаний на фоне продолжающегося роста цен на нефть. Однако из-за очевидной перегрестости рынка, которая, впрочем, пока никак не мешает росту, потребуется некоторое время, чтобы индекс МосБиржи смог закрепиться выше 3100 пунктов. Из значимых событий отметим запланированную на сегодня публикацию финансовой отёчности Норникеля за I полугодие.

Россиискии рынок облигации

По итогам торгов во вторник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,06%, доходность индекса выросла до 10,29% (+1 б.п.). Перед недельными аукционами Минфина РФ инвесторы продавали среднесрочные и длинные бумаги. Умеренное давление на котировки оказывало снижение нефтяных цен и ослабление курса рубля до 92,3 за доллар (+73 коп. за день).

Минфин РФ сегодня планирует размещение комбинации выпусков с фиксированной ставкой купона ОФЗ 26238 (18 лет до погашения) и ОФЗ 26241 (9 лет до погашения), а также инфляционного ОФЗ-ИН 52005. Полагаем, что в текущей конъюнктуре ведомство сможет продать гособлигации на общую сумму до 30 млрд руб. при потребности в недельных заимствованиях около 80 млрд руб.

Спрос на классические гособлигации остается низким из-за рисков повышения ключевой ставки ЦБР. Инфляционные ОФЗ при текущей инфляции обеспечивают доходность ниже 7% годовых, что интересно лишь ограниченному кругу инвесторов с дешевым фондированием. Выполнение плана заимствований в августе-сентября скорее всего будет достигнуто за счет размещения флоатеров.

По итогам торгов сегодня ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ 26221 останется в диапазоне 10,9 – 11,1% годовых.



Корпоративные и экономические события

Ритейлер X5 договорился о покупке компании "Виктория Балтия"



"Виктория Балтия" управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дешево" в Калининградской области, двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде. В периметр сделки, которую уже одобрила ФАС РФ, входят 118 магазинов, общая торговая площадь которых составляет 92 тыс. кв. м. (включая арендованные объекты). Также к X5 перейдут два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м. В 2022 году выручка ООО "Виктория Балтия" составила 40,9 млрд рублей, чистая прибыль - 846,6 млн рублей.



Наше мнение: оцениваем новость, как позитивную для бизнеса Х5. Компания продолжает концентрировать вокруг себя формат «жестких дискаунтеров», расширяя в т.ч. и географию продаж. Несмотря на то, что выручка «Виктория Балтия» низкая в масштабах Х5 (менее 2% от Х5), приобретение данного бизнеса позволяет увеличить конкурентноспособность материнской компании в условиях адаптации к новым реалиям ритейла.



Власти РФ хотят ввести 8%-ю пошлину на экспорт удобрений на 1,5 года, ждут выплату авансом - источники



Ведомства согласовали корректировку параметров экспортной пошлины на удобрения: ожидается, что действующий механизм уже с сентября будет заменен на адвалорную ставку, не привязанную к стоимости удобрений, рассказали "Интерфаксу" три источника, знакомых с дискуссией.

Вариант, который сейчас выглядит финальным - это введение ставки 8% для всех видов удобрений сроком на 1,5 года, говорят собеседники агентства. Так Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд рублей, заложенные в бюджет этого года. При этом министерство ждет, что, как и в случае с windfall tax, запланированную сумму экспортеры выплатят авансом до конца 2023 года, отмечают они.

Поступления от windfall tax (оцениваются по отрасли в сумму около 25 млрд рублей при оплате в этом году "со скидкой" по ставке 5% вместо 10%) будут учтены в этих 120 млрд руб., рассчитывают собеседники агентства в двух компаниях-производителях удобрений, ссылаясь на соответствующие договоренности с Минфином.



Наше мнение: новость негативная для экспортеров удобрений - Фосагро и Акрона. Если платежи будут авансовыми, то это скажется на прибыли компаний, а значит и на выплатах дивидендов. Акрон и так не выплатил дивиденды за прошлый год, а Фосагро, напротив, осуществил рекордные выплаты, но теперь текущем году этот поток сильно сократится, есть риски пропуска нескольких квартальных выплат.



Юнипро представил отчетность МСФО



Чистая прибыль Юнипро по МСФО в 1 полугодии 2023 года составила 15,5 млрд руб. против чистого убытка 1,9 млрд руб. годом ранее. EBITDA выросла на 9,4% г/г, до 23,1 млрд руб. Выручка выросла на 13,5% г/г, до 58,3 млрд руб.

Рост показателей произошел на фоне увеличения выработки электроэнергии (в первом полугодии +4,4% г/г), роста оптовых цен на электроэнергию, а также поступления платежей за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС и модернизированного первого энергоблока Сургутской ГРЭС-2.



Наше мнение: результаты позитивны, однако доля иностранного мажоритарного акционера находится во временном управлении Росимущества, а вопрос дивидендов не прояснен, что сдерживает интерес к акциям компании.



РЖД представили данные по погрузке за июль



Погрузка на сети РЖД, по оперативной информации, за январь-июль 2023 года увеличилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 722,2 млн тонн. В частности, было погружено: 207,5 млн тонн каменного угля (+1,8% г/г); 122,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-2% г/г); 66,7 млн тонн железной и марганцевой руды (-1,4% г/г); 39,6 млн тонн черных металлов (-1,4% г/г); 36,4 млн тонн химических и минеральных удобрений (+2,1% г/г); 16,1 млн тонн лесных грузов (-20,8% г/г); 17,4 млн тонн зерна (+45,4% г/г); 78,4 млн тонн строительных грузов (+3,6% г/г); 17,5 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-8,1 % г/г); 68,3 млн тонн остальных, в том числе грузов в контейнерах (+4,6% г/г).



Наше мнение: погрузка на сети РЖД пока слабее наших ожиданий. Есть вероятность, что наш базовый сценарий (рост на 2% в этом году) не реализуется. Ключевой проблемой остается дефицит провозной и пропускной способности БАМа и Транссиба. Отметим, что объемы погрузки снижаются второй месяц подряд (в июне погружалось 3,44 млн т, в июле же 3,33 млн т, что на 3,2% м/м меньше), что отчасти обусловлено замедлением потребления энергоресурсов в мире. Так, наиболее сильно из ключевых товаров м/м снизились погрузки нефти и нефтепродуктов.