«Открытие»: Изменение восприятия риска в мире негативно скажется на рынках

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Изменение восприятия риска в мире негативно скажется на рынках

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Снижение кредитного рейтинга США не касается российских активов, но может привести к автоматической переоценке восприятия риска по многим другим активам. В любом случае, утренним позитивом остаётся лишь нефть. Рынки Азии снижаются, игнорируя очередные стимулирующие заявления в Китае. Соответственно, российскому рынку предстоит бороться с позитивным ориентиром нефти и негативной динамикой внешних площадок. Поэтому вероятен сценарий небольшой коррекции, или консолидации.

Российский рынок смог показать рост по итогам торгов вторника. Индекс МосБиржи поднимался до отметки 3114,56 п. Прямых корпоративных, или макроэкономических поводов для этого не было, но пока на рост рынка работают относительно высокие цены на нефть, неустойчивость рубля и надежды на дивидендную щедрость. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 103,557 млрд руб.

По итогам торгов индекс МосБиржи - 3093,64 п. (+0,66%), а индекс РТС - 1055,79 п. (-0,16%).

Лидеры роста 23:00 мск:

Сургнфгз 31,38 5,34% ЭН+ГРУП ао 562,8 4,57% ПИК ао 812,2 3,61% VK-гдр 730 1,87% AGRO-гдр 1 133,8 1,76%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Россети 0,12 -1,06% РусГидро 0,86 -0,97% Система ао 18,7 -0,95% GLTR-гдр 686,5 -0,81% Полюс 11 804,5 -0,74%

9 из 10 секторов российского рынка завершили торги в плюсе. Индекс потребления закрыл день в минусе на 0,40%. Наиболее сильный рост показали секторы строительных компаний (+2,42%) и транспорта (+2,78%).

Однако, в первую очередь, мы обратим внимание на сектор нефти и газа, который поднялся на 0,9%. В течение последних двух недель западные источники пишут о фактическом сломе потолка цен на российскую нефть. Контракты заключаются не только с перекосом в чрезмерно дорогую транспортировку, но и по высокой цене самой нефти. Reuters пишет о том, что Urals уже продаётся по цене около $70 за баррель. Соответственно, это цифры, которые в будущем отразятся в доходах нефтяных компаний и финансовых потоках, на которые могут рассчитывать акционеры.

В секторе финансов выделялись акции «Московской Биржи» (MOEX). Московская Биржа зафиксировала 31 июля рекордную активность частных инвесторов с начала года. Сделки совершали 1,34 млн человек.

Акции «Аэрофлот» (AFLT) негативно отреагировали на отчётность. Чистый убыток авиакомпании в I полугодии по РСБУ составил 1 055,7 млрд руб по сравнению с 80,72 млрд руб годом ранее. Впрочем, убыток содержит значительную долю бумажного эффекта. Без учёта бумажного эффекта убыток составляет лишь 1,625 млрд руб по сравнению с убытком 38,295 млрд руб годом ранее.

Впереди у российского рынка отчётность ГМК «Норникель» (GMKN) 2 августа и Сбербанка (3 августа. В активе уже есть то, что индекс производственной активности за июль снизился до 52,1 п. с 52,6 п. в июне, но это всё ещё заметно лучше, чем в еврозоне, или в Германии, где аналогичный показатель вовсе обвалился до 38,8 п.

Курс рубля пока обсуждать сложно. Если потолок цен на российскую нефть будет устойчиво сломан, то приток валюты на внутренний рынок усилится и перманентные спекулятивные попытки надавить на рубль прекратятся.

По итогам торгов:

USD/RUB – 92,33 (+0,79%),

EUR/RUB – 101,18 (+0,38%),

CNY/RUB – 12,838 (+0,23%).

США перестают быть самым надёжным заёмщиком

Американские индексы снизились. Однако это не главный итог дня. Рейтинговое агентство Fitch решило снизить кредитный рейтинг США на ступень до “AA+”, что, конечно, вызвало бурную реакцию в Вашингтоне, включая вполне спокойную министра финансов Джаннет Йеллен. Впрочем, вернёмся к непосредственным делам. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, если бы он имел право голосовать, то поддержал бы повышение ставки в июле и паузу в сентябре, если бы экономические показатели были такими, как ожидается. Он полагает, что ФРС должна быть терпеливой и осторожной.

Меж тем индекс ISM в производственной сфере оказался на уровне 46,4 п. в июле при ожиданиях 46,8 п. Число открытых вакансий в июне составило 9,582 млн по сравнению с 9,616 млн в мае.

Фармацевтическая Pfizer (PFE) отчиталась хуже ожиданий, но также снизила прогноз из-за падения спроса на лекарства, связанные с COVID-19. Производитель горной и строительной техники Caterpillar (CAT), напротив, отчитался лучше ожиданий, но ещё ждёт сильный спрос в II полугодии по всем географическим регионам. Агрегатор такси Uber Technologies (UBER) неожиданно отчитался о прибыли и ждёт роста продаж на 20% в II полугодии. ZoomInfo (ZI) отчиталась лучше ожиданий, но ждёт сложные времена впереди из-за падения спроса на видео конференцсвязь. Тем не менее, компания авторизовала программу обратного выкупа на $500 млн.

Динамика по секторам: Utilities -1,26%, Consumer Discretionary -1,15%, Consumer Staples -0,51%, Health -0,51%, Energy -0,48%, Materials -0,44%, Communication Services -0,29%, Real Estate -0,12%, Financials -0,03%, Technology +0,09%, Industrials +0,32%.

По итогам торгов:

DJIA - 35630,68 п. (+0,20%),

S&P 500 - 4576,73 п. (-0,27%),

NASDAQ Composite - 14283,91 п. (-0,43%).

Изменение рейтинга США может изменить восприятие риска в Азии

Азиатские рынки торговались преимущественно в минусе. Китайские акции снижались, хотя Народный Банк Китая обещал смягчить условия ипотечного кредитования. Оптимизма хватило лишь на первые часы торгов. Соответственно, сектор недвижимости в Гонконге повышался менее, чем на 1%. Технологичные акции в Гонконге теряли более 2,5%.

Японский рынок также торговался в минусе. Потери более 3% были в бумагах производителя литографического оборудования Tokyo Electron, а в акциях производителя тестового оборудования Advantest потери были более 4%. Акции крупнейшей инвестиционной и брокерской компании Японии Nomura Holdings провалились на 7,5%, хотя компания отчиталась лучше ожиданий. Сектор страхования терял почти 4% на опасениях, что снижение рейтинга США агентством Fitch Ratings скажется на качестве портфеля инвестиций страховых компаний. Из позитива отметим рост акций Komatsu вслед за конкурентом Caterpillar в США.

По состоянию на 9:25 мск:

NIKKEI 225 - 32707,69 п. (-2,30%),

Hang Seng - 19512,12 п. (-2,49%),

Shanghai Composite - 3257,26 п. (-1,02%).

Сокращение запасов в США вновь подтолкнуло нефть вверх

Нефть дорожала на фоне статистики по запасам в США. Согласно данным API, на неделе до 28 июля американские коммерческие запасы нефти упали на 15,4 млн баррелей при ожиданиях снижения лишь на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов на 0,51 млн баррелей. Если цифры от API подтвердятся данными Минэнерго США, то это будет крупнейшим сокращением коммерческих запасов с 1982 года.

По состоянию на мск 9:25 :