Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 2 августа: 91,7755 руб/доллар США и 100,6988 руб/евро

ЦБ РФ с 2 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 91,7755 руб.
  • 1 евро - 100,6988 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,8550 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1832 р. (0,20%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2440 р. (0,24%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0940 р. (0,07%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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