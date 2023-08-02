Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 5 814,7002 руб/1 г золота и 71,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 814,7002 руб.

1 грамм серебра - 71,8600 руб.

1 грамм платины - 2 800,1699 руб.

1 грамм палладия - 3 759,1299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,9100 р. (1,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (0,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,7100 р. (1,92%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 104,6800 р. (2,86%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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