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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 5 814,7002 руб/1 г золота и 71,8600/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 814,7002 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,8600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 800,1699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 759,1299 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,9100 р. (1,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (0,73%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,7100 р. (1,92%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 104,6800 р. (2,86%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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