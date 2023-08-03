ПСБ: Российский рынок акций растет вслед за курсом иностранной валюты

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи продолжил рост (+0,5%) вслед за курсом иностранной валюты, что поддерживает экспортные сектора. Пара доллар-рубль прибавляла 2%, превысив отметку 94 руб., что является максимумом с марта 2022 года.

Локомотивом рынка были акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем.

В финансовом секторе росли акции Сбербанка на фоне ожиданий публикации 3 августа сильной отчетности по МСФО за 2 квартал 2023 года.

В секторе металлургии снижались котировки Норникеля на фоне публикации отчетности, которая оказалась хуже ожиданий: в первом полугодии 2023 года EBITDA составила $3,37 млрд, что на 30% ниже уровня годом ранее. Консенсус-прогноз по EBITDA был $3,58 млрд.

Сильный рост демонстрировал транспортный сектор на идее увеличения грузоперевозок. Бумаги ДВМП продолжили отыгрывать новость о строительстве новой ж/д ветки в Владивостокский морской торговый порт, что повысит пропускную способность. Акции Совкомфлота превышали цену IPO 105 руб.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может торговаться около отметки 3100 пунктов. Поддержку экспортерам окажет ослабление рубля, однако ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках после понижения рейтинга США Fitch и коррекции на мировых сырьевых рынках может сдержать покупки акций.