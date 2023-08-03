ПСБ: Учитывая ускорение инфляции в РФ и негативный внешний новостной фон, сегодня котировки ОФЗ могут продолжить снижение

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду индекс цен гособлигаций RGBI снизился ещё на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,3% (+1 б.п.). Давление на цены оказывало ослабление рубля и размещение нового госдолга с премией к вторичному рынку.

Минфин РФ вчера на аукционах продал классические 9-летние ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) на 17,7 млрд руб. по номиналу со средневзвешенной доходностью 11,04% (+3 б.п. к закрытию вторника и +8 б.п. к закрытию понедельника). Объем размещения 18-летних ОФЗ 26238 составил 5,8 млрд руб., средневзвешенная доходность 11,21% (+3 б.п. ко вторнику и +6 б.п. к понедельнику). Несмотря на достаточно привлекательные уровни доходности спрос на длинные рублевые облигации остается слабым из-за ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР.

Размещение инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52005 вчера прошло на 33,8 млрд руб. по номиналу с доходностью «Инфляция + 3,09%». Это в три раза больше, чем суммарный объем размещения данного впуска на двух аукционах в июле. Ослабление рубля и ускорение инфляции способствуют повышению спроса на линкеры.

Инфляция в РФ с 25 по 31 июля составила 0,13%, годовая выросла до 4,4% по сравнению с 4,2% на предыдущей неделе и 3,2% в июне.

Сегодня плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться. В качестве ключевых драйверов отмечаем девальвацию рубля, ускорение инфляции, ослабление склонности к риску на глобальных рынках после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США с «ААА» до «AA+».