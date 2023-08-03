ПСБ: Индекс МосБиржи постарается закрепиться выше отметки 3100 пунктов

Облигации

Учитывая ускорение инфляции в РФ и негативный внешний новостной фон, сегодня доходность ОФЗ может вырасти ещё на несколько базисных пунктов.



В фокусе

Курс доллара вчера поднялся к 94 рублям



Курс доллара вчера взлетел к 94 рублям, обновив максимумы года. Подъем американской валюты происходил при повышенной торговой активности (объем торгов долларом с поставкой "завтра" превысил 1 млрд долл., последний раз такой объем проходил через биржу 27 июля) и отражал в первую очередь ухудшение конъюнктуры мировых рынков, выразившейся в укреплении позиций доллара к евро и валютам развивающихся стран, а также в заметном коррекционном движений нефтяных котировок.

На ближайшие перспективы рубля смотрим осторожно. Устойчивость спроса со стороны импортеров при условии ухудшения внешнего фона может привести доллар в диапазон 95–96 руб., который мы считаем следующей целью движения американской валюты.

Полагаем, что слабость рубля поддержит позитивные настроения на российском рынке акций, стимулируя спрос на акции сырьевых экспортеров и транспортных компаний и толкая индекс МосБиржи в направлении следующего "круглого" уровня.



В ходе вчерашних торгов лучше рынка был сектор транспорта, цены акций Совкомфлота превысили уровень IPO



Вчера индекс транспортного сектора прибавил 8,8% и заметно обогнал индекс МосБиржи основной сессии (+0,4%). Идея увеличения грузоперевозок, которая подкрепляется положительной статистикой погрузки на сети РЖД (+1,1% г/г в июле), а также тенденция роста мировых цен на нефть и пшеницу привлекает интерес к сектору. Рост иностранной валюты по отношению к рублю делает внешние рынки привлекательными для экспортеров и создает стимулы для них увеличивать экспорт и использовать транспортную инфраструктуру. В лидерах роста были акции ДВМП (+21,5%), которые продолжили отыгрывать новость строительстве новой ж/д ветки в Владивостокский морской торговый порт, что повысит пропускную способность, а также бумаги НМТП (+16,2%).



Котировки Совкомфлота (+8,4%) преодолели уровень IPO (105 руб.). В основе роста акций Совкомфлота слабый рубль, компания получает выручку в долларах. Также отметим, что Совкомфлот уверенно наращивает поставки в Азию, имеет стабильные долгосрочные контракты на перевозку. В случае публикации сильной отчетности за 2 кв., акции Совкомфлота могут продолжить восходящую динамику.



Компания продолжает наращивать экспортные поставки российской нефти в Азию по высоким тарифам, заключая также долгосрочные тайм-чартерные контракты на перевозку, что будет способствовать сохранению стабильных денежных потоков даже при снижении текущих тарифов. Вместе с тем в индустриальном сегменте (транспортировка СПГ и обслуживание шельфовых проектов) деятельность Совкомфлота остается стабильной. Помимо этого, компания является также бенефициаром ослабления рубля, поскольку выручка номинирована в долларах



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера весь день двигался вблизи отметки 3100 пунктов, завершив торги в небольшом плюсе во многом благодаря акциям нефтегазовых компаний. Объёмы торгов снизились, составив 75,2 млрд руб., что на 19% ниже среднего значения последней недели. Несмотря на положительную динамику индекса, движение бумаг было разнонаправленным. Наибольший вклад внесли бумаги нефтяных компаний на фоне продолжающегося отката рубля. Что касается снижения нефтяных котировок, то это событие было проигнорировано рынком. Лидерами стали «префы» Сургутнефтегаза, которые превысили отметку 48 руб., вплотную приблизившись к пикам начала июля 2021 года. Заметно прибавили также обыкновенные и привилегированные акции Татнефти вместе с бумагами НОВАТЭКа. В целом, заметно хуже здесь выглядели лишь «префы» Башнефти, и акции Газпром нефти, показавшие небольшой минус по итогам дня. Раллировали вчера бумаги из транспортного сектора. На исторических пиках завершили торги акции ДВМП, сумев прибавить 21,5%, а также бумаги НМТП подорожавшие на 16,2%. Акции Совкомфлота смогли подняться выше уровня, который был на момент IPO в октябре 2020 года. Из значимых корпоративных событий отметим вчерашнюю публикацию отчётности Норникеля, которая оказалась без сюрпризов. Снижение бумаг обусловлено, как мы считаем, почти исчезнувшими надеждами на промежуточные дивиденды и рисками, связанными с медленным восстановлением цен на продукцию компании в будущем.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи сегодня постарается закрепиться выше отметки 3100 пунктов. Поддержкой вновь выступит слабый рубль, благодаря чему спрос на акции экспортёров сохранится. Сегодня будет опубликованы финансовые результаты Сбербанка по МСФО за I полугодие. По нашим оценкам, чистая прибыль за период может составить от 775 до 780 млрд руб.

Россиискии рынок облигации

В среду индекс цен гособлигаций RGBI снизился ещё на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,3% (+1 б.п.). Давление на цены оказывало ослабление рубля и размещение нового госдолга с премией к вторичному рынку.

Минфин РФ вчера на аукционах продал классические 9-летние ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) на 17,7 млрд руб. по номиналу со средневзвешенной доходностью 11,04% (+3 б.п. к закрытию вторника и +8 б.п. к закрытию понедельника). Объем размещения 18-летних ОФЗ 26238 составил 5,8 млрд руб., средневзвешенная доходность 11,21% (+3 б.п. ко вторнику и +6 б.п. к понедельнику). Несмотря на достаточно привлекательные уровни доходности спрос на длинные рублевые облигации остается слабым из-за ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР.

Размещение инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52005 вчера прошло на 33,8 млрд руб. по номиналу с доходностью «Инфляция + 3,09%». Это в три раза больше, чем суммарный объем размещения данного впуска на двух аукционах в июле. Ослабление рубля и ускорение инфляции способствуют повышению спроса на линкеры.

Инфляция в РФ с 25 по 31 июля составила 0,13%, годовая выросла до 4,4% по сравнению с 4,2% на предыдущей неделе и 3,2% в июне.

Сегодня плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться. В качестве ключевых драйверов отмечаем слабость рубля, ускорение инфляции, снижение склонности к риску на глобальных рынках после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США с «ААА» до «AA+».



Корпоративные и экономические события

Норникель опубликовал финансовую отчётность за I полугодие 2023 года



Выручка компании за первые 6 месяцев 2023 года упала на 20% г/г, составив 7,2 млрд долл., EBITDA сократилась до 3,3 млрд долл. (-30% г/г), чистая прибыль оказалась в 4,7 раза ниже из-за отрицательной валютной переоценки. В то же время свободный денежный поток вырос на 28% г/г, достигнув 1,3 млрд долл.



Наше мнение: финансовые результаты оказались в рамках наших ожиданий. Основная проблема для Норникеля, это сильное падение цен на цветные металлы, а также сложности с поиском поставщиков оборудования для реализации инвестиционной программы. Именно из-за того, что иностранные компании отказываются от сотрудничества, свободный денежный поток Норникеля вырос, так как компания сильно сократила капитальные расходы.

Есть определённые риски, связанные с ценами на металлы, но мы всё же рассчитываем на восстановление экономики Китая. Слабый рубль будет играть на руку компании, позволив в будущем восстановить маржинальность по EBITDA. Дивидендный же фактор уже заложен в цены акций. В случае отказа от выплат, реакция бумаг будет незначительной, а вот при позитивном решении можно ожидать роста акций ввиду их отставания от индекса МосБиржи. В свете этого, наша целевая цена для акций Норникеля составляет 20 000 рублей с рекомендацией «держать».



Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2023 года



Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2023 года вырос на 37% и составил 103,7 трлн рублей (75,7 трлн рублей в июле 2022 года). В июле положительную динамику продемонстрировали рынок акций (рост в 2,5 раза г/г), рынок облигаций (рост в 2,3 раза г/г), валютный рынок (рост на 58% г/г), денежный рынок (рост на 30% г/г) и рынок драгоценных металлов (рост в 5,3 раза г/г).



Наше мнение: мы положительно оцениваем операционные результаты Мосбиржи. Динамика улучшается как г/г, на низкой базе, так и м/м. По сравнению с июнем 2023 г. объем торгов вырос по всем рынкам, кроме срочного - там он сократился на 12,2%. Полагаем, что сильные операционные результаты отразятся в росте комиссионных доходов биржи. Наша тактическая цель для акций МосБиржи - 145 руб./акцию.