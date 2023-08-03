ПСБ: Пара доллар-рубль обновила максимумы года, может выйти на уровень 95-96 руб.
Жильников Егор, главный аналитик ПСБ.
Вчера курс доллара усилил свой рост, прибавив почти 2 рубля и превысив 94 руб., обновив тем самым максимумы года. Торговая активность заметно увеличилась: объемы торгов американским долларом с поставкой "завтра" превысили 1 млрд долл. впервые с 27 июля. Импульсу в долларе способствовало ухудшение внешнего фона, в первую очередь, выразившееся в давлении на валюты развивающихся стран и ощутимой коррекции нефтяных котировок.
Сегодня утром доллар по отношению к рублю пытается частично сбросить свою перекупленность и вернуться "под" отметку 94 руб., что выглядит естественным после резкого движения накануне. Впрочем, по нашему мнению, на текущий момент заметных факторов для коррекции пары доллар-рубль нет. По нашей оценке, существуют высокая вероятность выхода доллара на уровень 95-96 руб. в ближайшее время.
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