Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 августа: 5 812,2100 руб/1 г золота и 73,1700/1 г серебра ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 812,2100 руб.

1 грамм серебра - 73,1700 руб.

1 грамм платины - 2 775,9600 руб.

1 грамм палладия - 3 695,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4902 р. (0,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3100 р. (1,82%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,2099 р. (0,86%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8199 р. (1,70%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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