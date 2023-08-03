«Открытие»: Снижение рейтинга США позитивно для нефти в долгосрочном плане

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине четверга. «Ростелеком» и Сбербанк опубликовали весьма сильную отчётность. Вслед за Сбербанком продолжают расти акции ВТБ в надежде на более высокую прибыль по итогам года. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 3134,8 (+0,91%), а Индекс РТС - 1052,3 (+1,17%).

Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, OZON Holdings, ГК «ПИК», «Ростелеком», TCS Group. Самыми слабыми оказались «РусАгро», «Московская Биржа», GlobalTrans, «ФосАгро», Fix Price.

Бумаги ВТБ (VTBR) в последнее время часто попадают в группу лидирующих индексных бумаг. Отчётность за I полугодие показала прибыль на уровне 289,8 млрд руб, но менеджмент упорно говорит о прибыли в размере 400 млрд руб по итогам года. Однако, если темпы прироста прибыли сохранятся, то результаты по всему году могут оказаться существенно лучше заявлений менеджмента.

Меж тем Сбербанк (SBER) опубликовал довольно сильные результаты. Сбербанк в I полугодии получил 737,5 млрд руб чистой прибыли по МСФО, во II квартале - 380,3 млрд руб. «Второй подряд сильный квартал от Сбербанка, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом показатель чистой прибыли по МСФО оказался даже чуть выше, чем аналогичная величина по РСБУ. Впрочем, нельзя сказать, что результат получился неожиданным, хотя наши прогнозы были чуть более консервативными. По итогам полугодия банк повысил прогноз роста корпоративных кредитов на 2023г до 17-19%, розничных - до 19-21% (ранее данные ожидания были на уровне 13-15% и 14-16% соответственно). Банк также сохранил прогноз рентабельности капитала на 2023г на уровне свыше 22%, улучшил ожидания по чистой процентной маржи до более 5,5%. По нашим оценкам, итоговый дивиденд по году при сохранении текущего payout на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО может составить порядка 32 руб. на акцию каждого типа». Мы сохраняем рекомендацию покупать по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбербанка».

Активно дорожали акции «Ростелеком» (RTKM) после отчётности. Выручка «Ростелекома» по МСФО во II квартале выросла на 14% - до 165 млрд руб. «Традиционно основным драйвером выручки «Ростелекома» в последние годы остаются доходы от цифровых сервисов, которые во II квартале увеличились на 38% г/г до 30,9 млрд руб, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Таким образом, на них уже приходится почти 19% консолидированных доходов. Неплохо показали себя и услуги мобильной связи, выручка по которым во II квартале составила 57,7 млрд рублей, увеличившись на 13% г/г. При этом главный позитивный сюрприз, на наш взгляд, преподнес свободный денежный поток (FCF), с которым ранее у «Ростелекома» традиционно было туго. Впрочем, оператор объясняет существенный рост здесь опережающим темпом авансирования закупок оборудования в начале года и ждет нормализации показателя по итогам года. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании и не видим здесь значимых драйверов для позитивной переоценки, особенно при отсутствии дивидендов (напомним, за 2022 год компания не вынесла рекомендации по выплатам»).

Бумаги «Белуга Групп» (BELU) дорожали почти на 3%. Менеджмент задумался о смене названия бренда на «НоваБев Групп». Пока сложно говорить о своевременности и эффективности такого шага, так как бренд уже устоялся и стал достаточно узнаваемым. При этом любая смена бренда всегда связана с дополнительными расходами, объём которых может оказаться достаточно существенным. Поэтому это больше негатив для акций, чем позитив, если только смена бренда не используется в качестве очередного информационного повода для продвижения компании.

Рубль пытался укрепляться, но пока делает это весьма нерешительно. Минфин РФ ожидает объём дополнительных нефтегазовых доходов в августе на уровне 73,2 млрд руб. Соответственно, в рамках бюджетного правила это означает покупку валюты. В июле доп. доходы оказались на уровне 37,2 млрд руб. Соответственно, на операции по покупке валюты и золота в резервы ФНБ в период с 7 августа по 6 сентября будет направлено 40,5 млрд руб, или около 1,8 млрд руб в день. Более того, в правительстве допускают сокращение расходов из ФНБ в период 2023-2024 годов.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 93,82 (-0,36%),

EUR/RUB – 102,73 (-0,26%),

CNY/RUB – 13,055 (-0,11%).

Статистика по Европе продолжает ухудшаться

Европейские индексы продолжили снижаться. Статистика Старого Света пока позитива не вызывает. Импорт Германии в июне упал на 3,4%, а экспорт вырос лишь на 0,1%. Сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в июле до 48,6 п. с 49,9 п. в июне. В сфере услуг еврозоны снижение индикатора до 50,9 п. с 52,0 п. в июне. В Великобритании сводный индикатор упал до 50,8 п. с 52,8 п., а в сфере услуг показатель снизился до 51,5 п. с 53,7 п. При этом темпы дефляции цен производителей еврозоны составили -3,4% в июле по сравнению с -1,6% в июне. С одной стороны, это свидетельство замедления инфляционных тенденций, но, с другой, это признаки будущего падения корпоративных доходов. Дополнительным негативом стало решение Банка Англии повысить ставку ещё на 25 базисных пункта до 5,25%. При этом за повышение ставки проголосовало 8 членов монетарного комитета при одном воздержавшемся. Прежние повышения принимались при соотношении голосов 7 к 2.

Из корпоративных историй отметим падение акций производителя микросхем Infineon на 10% после того, как компания выдала негативный прогноз на ближайшие кварталы. Infineon продолжает считать слабым рынок полупроводников. Бумаги авиаперевозчика Lufthansa теряли почти 6% после того, как отчётность показала свободный денежный поток ниже ожиданий рынка. В банковском секторе оптимизма чуть больше. Французский Societe Generale отчитался лучше ожиданий. Пивоваренная Anheuser-Busch также отчиталась лучше ожиданий на фоне высокого спроса в Европе из-за жаркой погоды и восстановления продаж в Китае.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7494,79 п. (-0,88%),

DAX - 15877,44 п. (-0,89%),

CAC 40 - 7255,35 п. (-0,79%).

Снижение рейтинга США позитивно для нефти в долгосрочном плане

Нефть стабилизировалась на значениях выше $83 за баррель Brent. Накануне котировки просели под давлением общего пессимизма, который сформировался из-за снижения кредитного рейтинга США агентством Fitch Ratings. Однако, если мыслить более масштабно, то снижение рейтинга США означает потенциально более слабый доллар. Соответственно, расстановка сил на рынке быстро возвращается к оценке баланса спроса и предложения. При этом даже в самих США было зарегистрировано снижение запасов нефти на 17 млн баррелей за прошлую неделю. В пятницу 4 августа состоится очередное совещание ОПЕК+, но на рынке нет ожиданий каких-либо действий от альянса. Разве только Саудовская Аравия обозначит более конкретные сроки своего добровольного сокращения производства на 1 млн баррелей.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $83,38 (+0,22%),

WTI - $79,77 (+0,35%),

Алюминий - $2206 (-0,18%),

Золото - $1969,6 (-0,15%),

Никель - $21545 (-0,02%).

Последствия снижения рейтинга США продолжаются

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе до 227 тыс. с 221 тыс. неделей ранее.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Доходность 10-летних казначейских обязательств США стремилась к уровню 4,16%, что негативно сказывается на акциях информационных технологий. При этом это не только последствия снижения рейтинга США. Банк Японии активно продавал свои вложения в американские облигации, дабы поддержать иену и остановить рост доходностей уже японских бондов.

Акции PayPal теряли около 9%. Отчёт показал сокращение транзакций, что вызывает обеспокоенность аналитиков, так как компания, по сути, начинает терять основы своего бизнеса. Бумаги производителя процессоров Qualcomm снижались на 8% после того, как прогноз по выручки не удовлетворил инвестиционное сообщество.