ПСБ: Ослабление рубля усиливает инфляционные риски и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг индекс цен гособлигаций RGBI потерял 0,13%, доходность индекса выросла до 10,35% (+5 б.п.). Более сильно корректировались гособлигации срочностью до 5 лет. Доходность 2-летних ОФЗ 2624 выросла до 9,5% (+12 б.п.), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,3% (+10 б.п.).

Основным драйвером смещения вверх кривой доходности ОФЗ мы видим ослабление курса рубля. Вчера доллар приближался к отметке 95 USD/RUB (+4,6% за месяц и +46,3% с начала года). Девальвация российской валюты усиливает инфляционные ожидания и снижает привлекательность облигаций с фиксированной ставкой купона.

Дополнительное давление на котировки российских облигаций оказывает ухудшение настроений на глобальных рынках после снижения кредитного рейтинга США агентством Fitch до «AA+». Доходность UST-10 вчера выросла до 4,2% (+12 б.п.). Вслед за снижением суверенного рейтинга в соответствии с методологией агентств традиционно следует снижение рейтингов корпоративных заемщиков. Это в свою очередь будет транслироваться в рост доходности и снижение цен по широкому списку облигаций в USD.

При текущей динамике макроэкономических показателей в России, на наш взгляд, высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на сентябрьском заседании до 9,5% (+100 б.п.) и до 10% в четвертом квартале. С учетом этого, ждем продолжения роста доходности ОФЗ с уменьшением угла наклона кривой.