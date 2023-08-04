ПСБ: На продолжающейся волне эйфории индекс МосБиржи вчера добрался до отметки 3150 пунктов

Объёмы торгов вновь превысили 100 млрд руб. Большинство бумаг показало положительную динамику, все ключевые сегменты превзошли индекс МосБиржи. Наибольший рост показал сектор ИТ компаний. После небольшой консолидации взлетели бумаги Ozon, сильно прибавили также расписки VK и Яндекса. В финансовом секторе выделись бумаги Банка Санкт-Петербург, которые вновь переписали исторический максимум.

Вероятно, драйвером роста выступили новости о созыве собрания акционеров, где будет решаться вопрос о выплате дивидендов. Акции ВТБ подскочили почти на 6%, что, как мы считаем, связано с публикацией финансовой отчётности Сбербанка. Бумаги ВТБ всё ещё сильно отстают от рынка и сильные результаты Сбербанка подогревают интерес к ним. В секторе горной добычи и металлургии выросли абсолютно все акции.

Продолжили раллировать «префы» Мечела, неплохо также прибавили акции АЛРОСА и сталелитейщиков. Среди бумаг потребсектора выделим сильно прибавившие акции Белуги после публикации РСБУ отчётности за первое полугодие, вернулись к росту расписки X5 Retail Group и Fix Price. А вот транспортный сектор взял передышку после сильного роста накануне. Выделялись здесь лишь бумаги НМТП, которые прибавили чуть более 9%.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, Brent старается завершить шестую неделю подряд ростом, однако сильный рост российского рынка на этой неделе может подтолкнуть инвесторов начать фиксировать прибыльные позиции перед выходными.