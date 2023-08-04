Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в четверг продолжила свой рост, вплотную приблизившись к 95 руб., новый максимум 2023 года

Вчера в утреннюю сессию доллар предпринял попытки к снижению, однако по мере активизации крупных игроков вновь перешел к росту, при этом пробив все локальные уровни сопротивления. Мы полагаем, что помимо пониженной активности экспортеров, давление на позиции рубля оказывало снижение интереса инвесторов к рисковым активам, ввиду чего все ключевые валюты развивающихся экономик были под давлением.

При этом не исключаем, что дополнительное давление на рубль могли оказать спекулянты, отыгрывающие новостной фон, а именно, решение Минфина начать с 7 августа приобретение юаней по бюджетному правилу на сумму 1,8 млрд рублей ежедневно и заявления А. Новака о продолжении добровольного сокращения поставок нефти за счет экспорта в сентябре (на 300 тыс. б/с).

На утро пятницы доллар заметно корректируется к рублю. На данный момент мы считаем, что рубль выглядит весьма уязвимым к сохранению понижательного тренда. Опасаемся, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95-96 руб., надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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