ПСБ: Индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов

Облигации

Ослабление рубля усиливает инфляционные риски и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР. На этом фоне классические ОФЗ подвержены дальнейшей отрицательной переоценке. Более интересно смотрятся флоатеры.

В фокусе

Сбербанк опубликовал хорошие результаты за 6 месяцев по МСФО

Активы выросли до 46,1 трлн руб. (+10,2% с начала года), Темпы роста немного выше среднего по системе (+10%) за счет хорошего запаса капитала. Более быстро растет розничный кредитный портфель (+12,1% с н.г.). Портфель корпоративных кредитов вырос на 11,6%.

Чистая процентная маржа поддерживается на высоком уровне 5,8% в 1 полугодии. Сбербанку удается перекладывать на заемщиков удорожание пассивов. Чистые комиссионные доходы выросли до 358 млрд руб. (+21,8% г/г). Стоимость риска за 6м2023 г. снизилась до 1,2% по сравнению с 1,9% в 2022 г.

Рост масштабов бизнеса и высокая эффективность операций обеспечили рекордную прибыль за 2 квартал в размере 380 млрд руб. и за первое полугодие - 738 млрд руб. Показатель рентабельности капитала составил 26%. Ослабление рубля оказала нейтральное влияние на финансовые результаты Сбера.

Хотя мы ожидали более активного роста операционных доходов, представленные данные мы оцениваем как сильные. Отчетность в целом не содержит явного сюрприза и для рынка (консенсус Интерфакс по чистой прибыли во 2 квартале составлял 376,6 млрд руб.), поэтому вряд ли окажет заметное влияние на текущую динамику котировок.

Вместе с тем, высокие ожидания по прибыли и дивидендам поддерживает среднесрочную привлекательность акций Сбера. Рассчитываем, что улучшение ситуации в экономике и высокий спрос на кредиты позволят Сберу показать хорошие финансовые результаты и во втором полугодии, несмотря на ужесточение регулирования. Ждем, что чистая прибыль Сбера по итогам 2023 года составит 1,4 – 1,5 трлн руб., что может позволить банку выплатить годовые дивиденды в размере около 33 руб. на акцию (12% от текущей цены). Наша целевая цена по обыкновенным акциям составляет 320 руб. (потенциал роста 18%).



Россиискии рынок акции

На продолжающейся волне эйфории индекс МосБиржи вчера добрался до отметки 3150 пунктов. Объёмы торгов вновь превысили 100 млрд руб. Большинство бумаг показало положительную динамику, все ключевые сегменты превзошли индекс МосБиржи. Наибольший рост показал сектор ИТ компаний. После небольшой консолидации взлетели бумаги Ozon, сильно прибавили также расписки VK и Яндекса. В финансовом секторе выделись бумаги Банка Санкт-Петербург, которые вновь переписали исторический максимум. Вероятно, драйвером роста выступили новости о созыве собрания акционеров, где будет решаться вопрос о выплате дивидендов. Акции ВТБ подскочили почти на 6%, что, как мы считаем, связано с публикацией финансовой отчётности Сбербанка. Бумаги ВТБ всё ещё сильно отстают от рынка и сильные результаты Сбербанка подогревают интерес к ним. В секторе горной добычи и металлургии выросли абсолютно все акции. Продолжили раллировать «префы» Мечела, неплохо также прибавили акции АЛРОСА и сталелитейщиков. Среди бумаг потребсектора выделим сильно прибавившие акции Белуги после публикации РСБУ отчётности за первое полугодие, вернулись к росту расписки X5 Retail Group и Fix Price. А вот транспортный сектор взял передышку после сильного роста накануне. Выделялись здесь лишь бумаги НМТП, которые прибавили чуть более 9%.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, Brent старается завершить шестую неделю подряд ростом, однако сильный рост российского рынка на этой неделе может подтолкнуть инвесторов начать фиксировать прибыльные позиции перед выходными.

Россиискии рынок облигации

В четверг индекс цен гособлигаций RGBI потерял 0,13%, доходность индекса выросла до 10,35% (+5 б.п.). Более сильно корректировались гособлигации срочностью до 5 лет. Доходность 2-летних ОФЗ 2624 выросла до 9,5% (+12 б.п.), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,3% (+10 б.п.).

Основным драйвером смещения вверх кривой доходности ОФЗ мы видим ослабление курса рубля. Вчера доллар приближался к отметке 95 USD/RUB (+4,6% за месяц и +46,3% с начала года). Девальвация российской валюты усиливает инфляционные ожидания и снижает привлекательность облигаций с фиксированной ставкой купона.

Дополнительное давление на котировки российских облигаций оказывает ухудшение настроений на глобальных рынках после снижения кредитного рейтинга США агентством Fitch до «AA+». Доходность UST-10 вчера выросла до 4,2% (+12 б.п.). Вслед за снижением суверенного рейтинга в соответствии с методологией агентств традиционно следует снижение рейтингов корпоративных заемщиков. Это в свою очередь будет транслироваться в рост доходности и снижение цен по широкому списку облигаций в USD.

При текущей динамике макроэкономических показателей в России, на наш взгляд, высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на сентябрьском заседании до 9,5% (+100 б.п.) и до 10% в четвертом квартале. С учетом этого, ждем продолжения роста доходности ОФЗ с уменьшением угла наклона кривой.



Корпоративные и экономические события

Ростелеком: финансовые результаты за I полугодие 2023 года



Выручка: +15% г/г и +20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., 324,5 млрд руб. OIBDA: +8% г/г и +21% в сравнении с 2021 г., 135,1 млрд руб. Чистая прибыль: +18% г/г и +17% в сравнении с 2021 г., 26,9 млрд руб.



Наше мнение: размер чистой прибыли – ключевой момент, т.к. из нее могут быть выплачены дивиденды. Учитывая новую дивидендную политику и предыдущие решения руководства компании, размер выплат может составить около 7 руб. Дивидендная доходность в таком случае составит на текущий момент 9%. Учитывая высокую долю государства в капитале Ростелекома, нельзя исключать, что выплаты могут оказаться выше. Публикация отчётности – позитивный фактор, который также может быть сигналом к возвращению выплаты дивидендов.



Акционеры банка "Санкт-Петербург" 26 сентября обсудят выплату дивидендов за I полугодие 2023 г.



Совет директоров банка "Санкт-Петербург" 26 сентября проведет внеочередное собрание акционеров, говорится в сообщении банка. Собрание пройдет в заочной форме. Реестр акционеров для участия закроется по данным на 25 августа.

В частности, на нем будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года, о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка, об избрании членов набсовета кредитной организации.



Наше мнение: на этой новости акции банка выросли на 13%. Напомним, что за прошлый год банк выплатил щедрые дивиденды на фоне крепких результатов. 1 кв. этого года также оказался сильным, сформирована база под выплату дивидендов порядка 6,3 руб./акцию. Результатов за 2 кв. еще не было опубликовано, но рассчитываем, что они будут еще лучше, соответственно, банк сможет снова порадовать инвесторов дивидендами.



X5 подаст на регистрацию в ЦБ РФ проспект GDR для обеспечения непрерывного допуска к торгам на Мосбирже



X5 Retail Group подаст на регистрацию в ЦБ РФ проспект своих GDR (глобальных депозитарных расписок), сообщила компания.

Решение принято для того, чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам бумагами на Московской бирже, который "не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках". Регистрация проспекта в ЦБ позволяет эмитенту претендовать на статус первичного листинга на Мосбирже.



Наше мнение: расписки Х5 вчера на этом фоне поднимались к уровню ноября 2021 г. - 2244 руб. Полагаем, что регистрация будет способствовать повышению ликвидности бумаг Х5.