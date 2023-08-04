«Открытие»: Внешний фон способствует оптимизму

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон способствует оптимизму

Внешний фон перед стартом торгов в России был слабо позитивным. Нефть дорожала, азиатские рынки преимущественно повышались. Народный Банк Китая обещал всестороннюю поддержку экономики, что выгодно для российского экспорта. Саудовская Аравия и РФ обещали сохранить добровольное сокращение производства, как минимум, до конца сентября. Соответственно, отпускать нефть на падение пока никто не хочет, кроме потребителей. Российский рынок может провести день в консолидации, или проявить реакцию на динамику рубля.

Российский рынок показал рост по итогам четверга. Поводом для покупок послужили, как корпоративные новости, так и динамика рубля. Плюс сыграла свою роль нефть, которая решительно вернулась выше $85 за баррель Brent на заявлениях Саудовской Аравии и РФ о продлении добровольного сокращения производства. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,891 млрд руб.

По итогам торгов 3 августа индекс МосБиржи - 3147,8 п. (+1,33%), а индекс РТС - 1046,57 п. (+0,62%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

OZON-адр 2 690 11% РусГидро 0,95 10,64% ВТБ ао 0,03 6,27% FIVE-гдр 2 204 5% Ростел -ао 78,62 4,19%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 162,2 -0,67% МосБиржа 134,3 -0,37% ЭН+ГРУП ао 565,6 -0,28% ФосАгро ао 7 564 -0,22% Сегежа 6,42 -0,11%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день ростом. Наиболее сильным он был в секторе Информационных Технологий, где лидировали бумаги OZON Holdings (OZON), VK (VKCO) и «Яндекс» (YNDX).

Однако обратим внимание на два самых весомых сектора. В первую очередь, стоит говорить о секторе нефти и газа (+1,66%). Саудовская Аравия и РФ подтвердили, что продлят своё добровольное сокращение производства на 1 млн баррелей в день и на 300 тыс. баррелей в день до конца сентября. На этом фоне котировки Brent весьма быстро вернулись выше $85 за баррель. Само по себе это не столь значимое событие, но оно позволило сломать потолок цен на российскую нефть, который был установлен странами G7. Соответственно, отечественные нефтяники стали продавать официально свою нефть по ценам существенно выше потолка. В перспективе это отразится в их финансовой отчётности и возможностях делиться прибылью с акционерами.

Сектор финансов подрос на 2,71%. Лидировали акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) и ВТБ (VTBR). В обоих случаях надежды инвесторов связаны с дивидендами. Банк «Санкт-Петербург» уже показал, что он охотно делиться прибылью с акционерами. В случае с ВТБ надежды менее четкие, но прибыль за I полугодие в размере 289,8 млрд руб позволяет рассчитывать на то, что итог 2023 года будет существенно лучше, чем в ожиданиях менеджмента.

Дополнительный оптимизм сектору дарят акции Сбербанка (SBER). Сбербанк в I полугодии получил 737,5 млрд руб чистой прибыли по МСФО, во II квартале - 380,3 млрд руб. «Второй подряд сильный квартал от Сбербанка, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом показатель чистой прибыли по МСФО оказался даже чуть выше, чем аналогичная величина по РСБУ. Впрочем, нельзя сказать, что результат получился неожиданным, хотя наши прогнозы были чуть более консервативными. По итогам полугодия банк повысил прогноз роста корпоративных кредитов на 2023г до 17-19%, розничных - до 19-21% (ранее данные ожидания были на уровне 13-15% и 14-16% соответственно). Банк также сохранил прогноз рентабельности капитала на 2023г на уровне свыше 22%, улучшил ожидания по чистой процентной маржи до более 5,5%. По нашим оценкам, итоговый дивиденд по году при сохранении текущего payout на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО может составить порядка 32 руб. на акцию каждого типа». Мы сохраняем рекомендацию покупать по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбербанка».

Сектор телекоммуникаций вырос на 1,52%, а его лидером стали бумаги «Ростелеком» (RTKM). Выручка «Ростелекома» по МСФО во II квартале выросла на 14% - до 165 млрд руб. «Традиционно основным драйвером выручки «Ростелекома» в последние годы остаются доходы от цифровых сервисов, которые во II квартале увеличились на 38% г/г до 30,9 млрд руб, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Таким образом, на них уже приходится почти 19% консолидированных доходов. Неплохо показали себя и услуги мобильной связи, выручка по которым во II квартале составила 57,7 млрд рублей, увеличившись на 13% г/г. При этом главный позитивный сюрприз, на наш взгляд, преподнес свободный денежный поток (FCF), с которым ранее у «Ростелекома» традиционно было туго. Впрочем, оператор объясняет существенный рост здесь опережающим темпом авансирования закупок оборудования в начале года и ждет нормализации показателя по итогам года. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании и не видим здесь значимых драйверов для позитивной переоценки, особенно при отсутствии дивидендов (напомним, за 2022 год компания не вынесла рекомендации по выплатам»).

Данные Московской Биржи продолжают подтверждать, что российский рынок остаётся уникальным и зависимым от частного инвестора. По итогам июля, число физических лиц, имеющих счета на Московской Бирже, достигло 26,39 млн человек (+433тысячи за месяц). Ими было открыто 44,9 млн брокерских счетов, или 910 тыс. за июль. В июле сделки совершали 3,006 млн человек. Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%. То есть российский рынок уже больше года остаётся рынком частного инвестора, который и определяет его динамику и ландшафт.

По динамике рубля сказать нечего. В период с 7 августа по 6 сентября Минфин планирует покупать валюту и золото на 40,5 млрд руб, или около 1,8 млрд руб в день. Кроме того, правительство рассматривает возможность сокращения использования средств ФНБ в период 2023-2024 годов.

По итогам торгов:

USD/RUB – 94,99 (+0,88%),

EUR/RUB – 103,23 (+0,23%),

CNY/RUB – 13,117 (+0,37%).

Оценки инфляционных рисков в США улучшаются

Торги в США завершились снижением индексов на фоне роста доходностей казначейских обязательств. Доходность 10-летних обязательств США достигала 4,18%. При этом данную динамику можно объяснить лишь последствиями снижения кредитного рейтинга США агентством Fitch Ratings и переоценкой риска. Вышедшая статистика в большей степени способствовала росту ожиданий мягкой политики ФРС.

Индекс ISM в сфере услуг США снизился в июле до 52,7 п. с 53,9 п. при ожиданиях 53,0 п. Примечательно, что компонент уплаченных цен вырос до 56,4 п. с 54,1 п. То есть это говорит о сохраняющихся инфляционных рисках. Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 227 тыс. за прошлую неделю по сравнению с 221 тыс. неделей ранее.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сохраняет свой взгляд, что инфляция всё ещё остаётся высокой, но в последние месяцы показатели стали улучшаться. По его словам, это и есть главная задача ФРС, а не искусственное сотворение рецессии. Он также считает, что, если рецессия и наступит, то это будет достаточно мягкая рецессия с незначительными последствиями для рынка труда. В любом случае, замедление экономического роста почти неизбежно. Он напомнил историю 70-х годов, заявив, если не взять инфляцию под контроль, то она вернётся с ещё большей силой.

Производитель мобильных процессоров QUALCOMM (QCOM) отчитался хуже ожиданий по выручке и предупредил о снижении выручки по году из-за слабого восстановления рынка умных телефонов в Китае. Платежная система PayPal (PYPL) отчиталась о падении маржи прибыльности и активности клиентов. Tesla (TSLA) продолжила переговоры с правительством Индии о создании производства. Одновременно компания сообщает о существенном сокращении продаж в Китае на фоне ценовой конкуренции. После закрытия торгов отчитался торговый онлайн гигант Amazon (AMZN). Прибыль на акцию составила $0,65 при ожиданиях $0,35 на акцию. Выручка составила $134,38 млрд при ожиданиях $131,63 млрд. Результаты Apple (AAPL) были не столь впечатляющими. Прибыль на акцию составила $1,26 при ожиданиях $1,20. Выручка $81,80 при ожиданиях $81,55 млрд. Однако, в отличие от Amazon, Apple показала снижение почти по всем категориям товаров, включая продажи iPhone, а по продажам планшетных устройств спад составляет 20%.

Динамика по секторам: Utilities -2,29%, Real Estate -1,35%, Industrials -0,61%, Materials -0,6%, Health -0,5%, Technology -0,32%, Consumer Staples -0,17%, Communication Services -0,17%, Financials +0,07%, Consumer Discretionary +0,34%, Energy +0,95%.

По итогам торгов:

DJIA - 35215,89 п. (-0,19%),

S&P 500 - 4501,89 п. (-0,25%),

NASDAQ Composite - 13959,72 п. (-0,10%).

Народный Банк Китая обещает всестороннюю поддержку экономике

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские акции преимущественно дорожали. Народный Банк Китая провёл открытую пресс-конференцию в рамках которой акцентировал внимание на необходимости использования различных инструментов для обеспечения устойчивого экономического развития. Среди таких инструментов названы: снижение норм резервирования, снижение ставок и структурные монетарные операции. Народный Банк также обещал способствовать направлению более полноводных финансовых потоков в сторону частного сектора. На этом фоне активный рост демонстрировали секторы телекоммуникаций и инвестиций. В Гонконге рост около 2% был в секторе технологичных компаний.

Японский рынок испытывал проблемы с ростом. Местные инвесторы проявляют осторожность перед публикацией данных по рынку труда в США. Кроме того, иена также стабилизировалась около 142 за доллар и пока не демонстрирует дальнейшего желания слабеть. Из отдельных бумаг отметим акции Nintendo, которые теряли более 3%, хотя компания отчиталась о росте операционной прибыли на 82% за последний квартал. В плюсе преимущественно торговались акции полупроводниковой индустрии. Однако наиболее яркий рост был в банковском секторе. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 1,4%, а Sumitomo Mitsui Financial почти на 1,7%.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 32183,27 п. (+0,07%),

Hang Seng - 19657,58 п. (+1,22%),

Shanghai Composite - 3308,12 п. (+0,84%).

Саудовская Аравия и РФ совместно вернули нефть выше $85 за баррель Brent

Нефть может завершить шестую подряд неделю в плюсе. Впрочем, на торгах в пятницу волатильность котировок незначительная. Накануне заявления Саудовской Аравии и РФ помогли нефти выйти из минуса и вновь вернуться выше $85 за баррель Brent. Саудовская Аравия обещает сохранить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до конца сентября, как и Россия, но уже в объёме 300 тыс. баррелей в день. На рынке также полагают, что производители могут не ограничиться сентябрём, если ценовая ситуация их не будет устраивать. Ожиданий относительно совещания ОПЕК+ 4 августа на рынке нет. Главной идеей остаётся сохранение прежней политики.

По состоянию на 8:45 мск: