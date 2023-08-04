Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 5 861,8999 руб/1 г золота и 73,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 861,8999 руб.

1 грамм серебра - 73,6000 руб.

1 грамм платины - 2 801,0000 руб.

1 грамм палладия - 3 750,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,6900 р. (0,85%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,59%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,0400 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,4399 р. (1,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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