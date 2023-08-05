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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 августа: 5 900,1201 руб/1 г золота и 71,8000/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 900,1201 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,8000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 807,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 810,1699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,2201 р. (0,65%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8000 р. (2,45%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3300 р. (0,23%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,4200 р. (1,58%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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