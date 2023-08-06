Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 94,8076 руб/доллар США и 103,8379 руб/евро

ЦБ РФ с 5 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 94,8076 руб.
  • 1 евро - 103,8379 руб.
  • 10 китайских юаней - 131,7550 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0284 р. (1,10%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3069 р. (1,27%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3600 р. (1,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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