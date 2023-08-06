Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 5 900,1201 руб/1 г золота и 71,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 900,1201 руб.

1 грамм серебра - 71,8000 руб.

1 грамм платины - 2 807,3301 руб.

1 грамм палладия - 3 810,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,2201 р. (0,65%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8000 р. (2,45%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3300 р. (0,23%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,4200 р. (1,58%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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