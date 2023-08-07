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ПСБ: Индекс МосБиржи в пятницу прервал серию из восьми сессий роста подряд, опустившись к окончанию торгов ниже 3100 пунктов

Первая половина дня прошла в позитивном ключе, индекс смог обновить годовые максимумы. После полудня российский рынок начал сильно снижаться, при этом каких-либо значимых новостей не было, которые могли бы объяснить столько значительный откат. Объёмы торгов резко выросли, составив по итогам дня 175,7 млрд руб., - рекордное значение с 25 февраля 2022 года. На наш взгляд, столь сильное движение без явных причин в очередной раз показывает перегретость рынка. Нефтегазовый сектор оказался наиболее устойчивым, несмотря на активные продажи.

Лучше рынка выглядели акции Татнефти, Газпром нефти, Роснефти, ЛУКОЙЛа и «префы» Сургутнефтегаза. Отметим также ИТ сектор. Ключевая особенность бумаг, которые сюда входят, это то, что при ухудшении рыночного сантимента они выглядят зачастую гораздо хуже рынка. Однако в пятницу этого не произошло. Бумаги VK, HeadHunter, и Яндекса снизились лишь немного сильнее чем рынок. Отдельно отметим ряд бумаг, которые смогли подорожать. Это акции Белуги, которые продолжили отыгрывать публикацию сильной отчетности по РСБУ, а также продолжившие раллировать бумаги Банка Санкт-Петербург в ожидании решения по дивидендам.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Каких-либо новостей, которые бы объяснили просадку рынка в пятницу не поступило за выходные, поэтому, вероятно, индекс сегодня попробует отыграть часть потерь. Дорожающая нефть и слабый рубль продолжат оставаться главными факторами, которые будут поддерживать российский рынок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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