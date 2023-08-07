ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в пятницу продолжила рост, перевалив за отметку 95,5 рублей

Доллар на МосБирже продолжает свой уверенный рост, подкрепленный уменьшением предложения валюты на фоне ухудшения показателей внешнеторгового баланса. При этом дополнительное давление оказывает решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Стоит заметить, что ключевое давление на рубль пришлось во второй половине дня после неожиданной коррекции индекса МосБиржи, ввиду чего не исключаем, что свою лепту внес отток капитала из страны.

На утро понедельника доллар торгуется без заметных изменений. Мы опасаемся, что пара доллар-рубль в рамках недели может перейти в диапазон 97-98 руб. ввиду отсутствия значимых факторов поддержки рублю. Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке.