«Открытие»: Отсутствие конкретики по китайским стимулам негативно сказывается на рынках

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отсутствие конкретики по китайским стимулам негативно сказывается на рынках

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-негативный. Основной вопрос остаётся по деталям стимулирующих мер в Китае. Нефть остаётся на достигнутых позициях, но относительно дальнейшего роста существуют сомнения, которые также касаются неуверенности в китайском спросе. Впрочем, для российского рынка более значимым фактором остаётся динамика рубля, который в техническом плане явно перепродан.

Вероятная дефляция начинает беспокоить китайских инвесторов

Азиатские рынки начали новую неделю снижением. Одной из причин слабости китайских акций остаётся отсутствие деталей по стимулирующим мерам. Пока власти ограничиваются лишь общими заявлениями о поддержке потребительской активности, частного сектора и сферы недвижимости. Меж тем в экономике намечаются риски дефляции. В среду будет опубликована статистика потребительских цен за июль. Экономисты ждут, что дефляция окажется на уровне -0,5%. Инвесторы даже игнорируют новые истории на рынке. Акции производителя микрочипов Hua Hong Semiconductor в свой первый торговый день подскочили на 13%, но затем быстро растеряли свои достижения. В Гонконге наиболее сильное снижение более 2% демонстрировал сектор застройщиков.

Японский рынок торговался с небольшой волатильностью. Иена в последние дни торгуется относительно стабильно. Доходность 10-летних бондов Японии стабилизировалась на уровне 0,62%-0,63%. То есть можно говорить об отсутствии поводов для резких движений на рынке. Акции фармацевтической Astellas Pharma подскочили на 8% на фоне одобрения в США препарата для лечения возростной дегенерации сетчатки глаза. Под давлением были акции полупроводниковой отрасли: бумаги Tokyo Electron снижались на 1,5%, а Advantest на 2%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32215,84 п. (+0,07%),

Hang Seng - 19493,25 п. (-0,24%),

Shanghai Composite - 3263,50 п. (-0,75%).

Саудовская Аравия подтверждает своё намерение контролировать рынок нефти

Нефть дорожала шесть недель подряд. В конце прошлой недели совещание ОПЕК|+ подтвердило планы по контролю над производством. При этом Саудовская Аравия заявила о том, что добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки может быть продлено далее сентября, или даже увеличено. Россия также подтвердила, что продолжит добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей.

Дополнительным позитивом для нефтяных котировок является статистика из США. Американские нефтяники уже 8 недель сокращают буровую активность. На прошлой неделе число работающих буровых сократилось ещё на 4 до 525 единиц.

По состоянию на 8:45 мск: