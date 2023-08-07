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ПСБ: Рынок ОФЗ негативно реагирует на ослабление рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу индекс цен гособлигаций RGBI снизился ещё на 0,1%, доходность индекса выросла до 10,39% (+4 б.п. за день и +16 б.п. за неделю). Более сильный рост доходности в пятницу и по итогам всей недели проходил в гособлигациях срочностью до 5 лет. Доходность 3-летних ОФЗ 26219 выросла до 9,84% (+22 б.п. за неделю), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,36% (+17 б.п.). Доходность 10-летних ОФЗ 26221 выросла до 11,03% (+8 б.п.).

Давление на цены рублевых облигаций оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР на фоне усиления инфляционных рисков из-за ослабления рубля. В пятницу курс доллара обновил максимумы с марта прошлого года, превышая в ходе торгов отметку 96 руб. (+4,7% за неделю).

Позитивная динамика нефтяных цен и снижение доходности UST после слабых данных по рынку труда США не оказали заметного влияния на российский рынок.

На этой неделе при продолжении ослабления рубля вероятно дальнейшее снижение цен ОФЗ. Также мы считаем, что котировки коротких и среднесрочных гособлигаций еще не в полной мере учитывают риски повышения ключевой ставки до 10% во втором полугодии этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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