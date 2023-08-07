ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов

Облигации

На этой неделе снижение цен ОФЗ может продолжиться. Давление на котировки гособлигаций оказывает ослабление рубля и усиление ожиданий повышения ставки ЦБР.



В фокусе

Префы Сургутнефтегаза обновили исторический максимум



В пятницу привилегированные акции Сургутнефтегаза поднимались выше 50 руб. Бумаги отыгрывали ослабление рубля, так как это сулит щедрые дивиденды за 2023 год. Судя по отчету Сургутнефтегаза за 2022 год, долларовая «кубышка» сохраняется, а значит, ожидается валютная переоценка. При курсе рубля на конец 2023 года >90 руб./долл., ждем дивиденды >10 руб./акцию., то есть порядка 20% дивидендной доходности.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу прервал серию из восьми сессий роста подряд, опустившись к окончанию торгов ниже 3100 пунктов. Первая половина дня прошла в позитивном ключе, индекс смог обновить годовые максимумы. После полудня российский рынок начал сильно снижаться, при этом каких-либо значимых новостей не было, которые могли бы объяснить столь значительный откат. Объёмы торгов резко выросли, составив по итогам дня 175,7 млрд руб., - рекордное значение с 25 февраля 2022 года. На наш взгляд, столь сильное движение без явных причин в очередной раз показывает перегретость рынка. Нефтегазовый сектор оказался наиболее устойчивым, несмотря на активные продажи. Лучше рынка выглядели акции Татнефти, Газпром нефти, Роснефти, ЛУКОЙЛа и «префы» Сургутнефтегаза. Отметим также ИТ сектор. Ключевая особенность бумаг, которые сюда входят, это то, что при ухудшении рыночного сантимента они выглядят зачастую гораздо хуже рынка. Однако в пятницу этого не произошло. Бумаги VK, HeadHunter, и Яндекса снизились лишь немного сильнее чем рынок. Отдельно отметим ряд бумаг, которые смогли подорожать. Это акции Белуги, которые продолжили отыгрывать публикацию сильной отчетности по РСБУ, а также продолжившие раллировать бумаги Банка Санкт-Петербург в ожидании решения по дивидендам.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Каких-либо новостей, которые бы объяснили просадку рынка в пятницу не поступило за выходные, поэтому, вероятно, индекс сегодня попробует отыграть часть потерь. Дорожающая нефть и слабый рубль продолжат оставаться главными факторами, которые будут поддерживать российский рынок.

Россиискии рынок облигации

В пятницу индекс цен гособлигаций RGBI снизился ещё на 0,1%, доходность индекса выросла до 10,39% (+4 б.п. за день и +16 б.п. за неделю). Более сильный рост доходности в пятницу и по итогам всей недели проходил в гособлигациях срочностью до 5 лет. Доходность 3-летних ОФЗ 26219 выросла до 9,84% (+22 б.п. за неделю), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,36% (+17 б.п.). Доходность 10-летних ОФЗ 26221 выросла до 11,03% (+8 б.п.).

Давление на цены рублевых облигаций оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР на фоне усиления инфляционных рисков из-за ослабления рубля. В пятницу курс доллара обновил максимумы с марта прошлого года, превышая в ходе торгов отметку 96 руб. (+4,7% за неделю).

Позитивная динамика нефтяных цен и снижение доходности UST после слабых данных по рынку труда США не оказали заметного влияния на российский рынок.

На этой неделе при продолжении ослабления рубля вероятно дальнейшее снижение цен ОФЗ. Также мы считаем, что котировки коротких и среднесрочных гособлигаций еще не в полной мере учитывают риски повышения ключевой ставки до 10% во втором полугодии этого года.



Корпоративные и экономические события

Автостат: продажи легковых автомобилей в РФ растут



В июле количество проданных легковых автомобилей в годовом выражении на «низкой базе» увеличилось в 2,7 раза и составило 95,654 тыс., такие данные представил Автостат. Помесячный рост рынка в июле составил 16,1%.

Лидером российского рынка остается Lada, продажи которой увеличились на 163,2% г/г, до 27,376 тыс. шт. Доля АвтоВАЗа в июле была на уровне 28,6%. Это на 0,6 п.п. меньше, чем в июле 2022 г.

За Lada следуют 6 китайских брендов – с долей рынка 43,42%, общее количество проданных автомобилей 41,534 тыс. шт.

• Chery + 316,6% г/г,

• Geely + 278,2% г/г,

• Haval + 296,7% г/г,

• Changan + 3005,3% г/г,

• Omoda

• Exeed + 261,7% г/г.

В топ-10 также попали корейские Kia (-20,1% г/г), Hyundai (-21,6% г/г) и японская Toyota (+119,9% г/г). Среди представленных на рынке брендов только «корейцы» демонстрируют отрицательную динамику. Продажи остальных марок растут. Наибольший рост год к году зафиксирован у китайского Changan – в 31 раз, также на «низкой базе» 2022 г.



Наше мнение: в целом данные позитивны. Рынок легковых автомобилей в РФ продолжает насыщаться отечественными машинами и «китайцами» после ухода большого количества западных брендов. При этом рост продаж сопровождается ростом цен на авто ввиду слабого рубля, что локально подчеркивает силу спроса в стране на машины. Динамика ставит под угрозу дальнейший спрос на категорию «доступных» авто в параллельном импорте. Нас настораживает сокращение доли продаж корейских брендов, ранее популярных в России. Мы полагаем, что спрос на «корейцев» продолжит снижаться из-за проблем с поставками данных категорий машин и зарубежных комплектующих, а также ослабления рубля. Общее восстановление рынка положительно отразится на финансовых результатах Соллерса. Пока компания сообщила о росте продаж в июле в 2,3 раза г/г, а за 7 месяцев – на 26,8%, до 21,033 тыс. шт.



ТГК-1 в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 30%, до 4,95 млрд руб.



ТГК-1 в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,95 млрд рублей, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании. Выручка снизилась на 5,2% - до 55 млрд рублей. Показатель EBITDA уменьшился за полугодие на 17,5% и составил 15,4 млрд рублей. Операционная прибыль сократилась на 21,4% - до 7 млрд рублей.



Наше мнение: снижение финансовых показателей произошло вслед за сокращением выработки электроэнергии на 6,1% в первом полугодии 2023 года. Ситуация может улучшиться во втором полугодии на фоне роста восстановления экономики и роста промышленного производства, что увеличит потребность в электроэнергии. Вместе с тем, в акционерном капитале компании есть иностранный акционер Fortum Oyj, и компания принимала решение не выплачивать дивиденды, что снижает интерес к ее акциям.



Чистая прибыль ЭЛ5-Энерго по МСФО в I полугодии составила 2,56 млрд руб. против убытка 8,57 млрд руб. годом ранее



Чистая прибыль ЭЛ5-Энерго по МСФО в I полугодии 2023 г. составила 2,56 млрд руб. против 8,57 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. EBITDA прибавила 20,8%, до 6,35 млрд руб. Выручка составила 28,94 млрд руб. (+17,5%).

Среди факторов, повлиявших на рост выручки, в ЭЛ5-Энерго отметили рост на 40% доходов от продажи мощности за счет ввода в эксплуатацию Кольской ВЭС, построенной по программе ДПМ ВИЭ, конкурентного отбора мощности и модернизации ТЭС, роста на 10% выручки от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед. На конец I полугодия 2023 г. кредиты и займы компании оценивались в 30,95 млрд руб. Чистый долг составил 26,9 млрд руб. Долговая нагрузка - 2,6x.



Наше мнение: сегмент ВИЭ является фактором роста финансовых показателей ЭЛ5-Энерго, что позитивно для эмитента. Однако компания сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, поэтому принимала решения не выплачивать дивиденды, что сдерживает интерес к ее акциям.