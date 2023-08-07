«Открытие»: Основным фактором роста остаётся валютная переоценка акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине понедельника. Основным фактором роста остаётся валютная переоценка акций. Впрочем, также поступило несколько важных корпоративных новостей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,5 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3123,71 п. (+1,01%), а индекс РТС - 1021,31 п. (+0,55%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, привилегированные и обыкновенные «Татнефть», «Ростелеком» и «Роснефть». Лишь бумаги «РусГидро» демонстрировали снижение среди индексных бумаг к середине дня.

Акции сталеваров торговались в плюсе. Наиболее активно повышались бумаги «Северстали» (CHMF) на 1,4%. По данным компании, потребление стали в России увеличилось в I полугодии на 8% до 23,19 млн тонн. Спрос со стороны строительной отрасли увеличился на 11%. Потребление в машиностроительном сегменте увеличилось на 5% до 2,36%.

Продажи «Эталона» (ETLN) выросли в I полугодии на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении рост составил 28% до 184,3 тыс. квадратных метров. Существенная разница сформировалась за счёт роста доли региональных проектов, что снизило среднюю цену квадратного метра на 10%, или до 184,5 тыс. руб.

Акции ВТБ (VTBR) дорожали на 0,8%. Финансовая организация нарастила кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса на 16% до 2,28 трлн руб.

«Мосэнерго» (MSNG) отчиталась о финансовых результатах по МСФО за I полугодие. Чистая прибыль снизилась до 6,8 млрд руб по сравнению с 12,3 млрд руб годом ранее. При этом выручка увеличилась до 128 млрд руб по сравнению с 117 млрд руб годом ранее. По итогам II квартала вовсе зафиксирован убыток в размере 934 млн руб. Выручка в II квартале составила 43,19 млрд руб по сравнению с 42,6 млрд руб годом ранее.

Ситуация с рублём не меняется, хотя в техническом плане перепроданность становится чрезмерной. С 7 августа Минфин начал закупать валюту и золото в ФНБ в объёме 1,8 млрд руб в день.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,42 (+0,77%),

EUR/RUB – 105,90 (+0,27%),

CNY/RUB – 13,382 (+0,37%).

Европейские инвесторы обеспокоены новой волной ужесточения риторики представителей центральных банков

Европейские индексы преимущественно снижались. Управляющая ФРС Мишель Боумен допустила дальнейшее повышение ставки, что напугало инвесторов. Одной из заметных историй дня являются акции Siemens Energy, которые теряли до 7%, но затем смогли вернуться в плюс. Компания заявила, что выявленные проблемы с ветрогенераторами могут обойтись в 2,2 млрд евро, что лучше самых жёстких прогнозов, но всё ещё является риском для будущего бизнеса. Отметим некоторую статистику. Германское промышленное производство снизилось за июнь на 1,5% при ожиданиях снижения на 0,5%. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix немного поправил своё положение до -18,9 п. с -22,5 п. в июле.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7527,63 п. (-0,49%),

DAX - 15895,62 п. (-0,35%),

CAC 40 - 7306,87 п. (-0,11%).

Нефть снимает техническую перекупленность

Нефть усилила падение в рамках европейских торгов. Предыдущие шесть недель котировки завершали с приростом на ожиданиях подтверждения планов ОПЕК+ по контролю за добычей. Однако в дальнейшем внимание рынка начинает переключаться на далеко не самую благоприятную ситуацию в экономике Европы, буксующий Китай и перспективы дальнейшего повышения ставок ведущими центральными банками. Соответственно, на фоне технической перекупленности подобные ожидания не способствуют дальнейшему подорожанию нефти.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $85,37 (-1,01%),

WTI - $81,94 (-1,06%),

Алюминий - $2232 (-0,31%),

Золото - $1971,4 (-0,13%),

Никель - $21470 (+0,89%).

Американскому рынку предстоит пережить ряд выступлений представителей ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале торгов от 0,2% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. Однако спокойной ситуацию назвать сложно. Доходность 10-летних казначейских обязательств США подскочила на 9 базисных пункта до 4,12%. Впереди ряд выступлений представителей ФРС. Управляющая Мишель Боумен уже отметилась словами о возможном дальнейшем повышении ставки.