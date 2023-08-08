ПСБ: Ожидания повышения ключевой ставки ЦБР оказывают давление на цены классических ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,41% (+2 б.п.). Прошедшее за последние недели заметное ослабление рубля способствует усилению инфляционных рисков и повышает ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР. В данных условиях на рынке ОФЗ с фиксированной ставкой купона доминируют продавцы.

На следующей неделе предстоит погашение классического выпуска ОФЗ-ПД 26215 на 250 млрд руб. и линкера ОФЗ-ИН 52001 на 150 млрд руб. Полагаем, что реинвестирование данных средств обеспечит повышение спроса на ближайших аукционах Минфина и замедлит падение цен ОФЗ.

Сегодня доходность ОФЗ может подрасти еще на несколько базисных пунктов. В качестве защитных инструментов рекомендуем увеличивать в портфеле долю флоатеров.