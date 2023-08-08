ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник умеренно снизилась, отступив к отметке 95,2 руб.
В начале торговой сессии доллар инерционно дорожал, в моменте тестируя нижнюю границу нашего целевого диапазона 97-98 руб., однако во второй половине дня перешел к снижению ввиду технической фиксации прибыли позиций участниками в условиях отсутствия новостных триггеров и относительно стабильного внешнего фона. Восстановление позиций рубля, по нашему мнению, способствовало усилению давления фондового рынка. Торговая активность по итогам дня осталась высокой.
Стоит отметить, что фиксация прибыли на валютном рынке в большей степени затронула пару юань-рубль, что выразилось в заметном всплеске торговой активности.
На утро вторника доллар предпринимает слабые попытки к росту. Мы не исключаем, что пара доллар-рубль на фоне складывающейся технической картины может продолжить откат в диапазон 94-95 руб. в рамках сегодняшних торгов.
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