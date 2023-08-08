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«Открытие»: Слабость китайской статистики может усилить коррекцию на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабость китайской статистики может усилить коррекцию на российском рынке

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, нефть торгуется стабильно, но разочаровывает статистика по внешней торговле КНР. Вместе с экспортом существенно сокращается импорт, включая падение закупок нефти на 18,8% в июле по сравнению с июнем. Соответственно, китайский негатив может также затронуть акции российских экспортёров, которые дорожали в последнее время. 

Российский рынок снизился по итогам торгов понедельника. Общую картину рынка определила динамика рубля. Если в первой половине Индекс МосБиржи реагировал на ослабление российской валюты, то уже во второй половине дня началась фиксация прибыли по акциям вслед за укреплением россиянина. Впрочем, было и несколько интересных корпоративных новостей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 72,453 млрд руб.

По итогам торгов 7 августа индекс МосБиржи - 3084,08 п. (-0,27%), а индекс РТС - 1017,03 п. (-0,13%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

GLTR-гдр

666

3,26%

Татнфт 3ап

537,9

2,44%

Россети

0,12

1,77%

Татнфт 3ао

548,3

1,18%

Ростел -ао

76,85

0,85%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

НЛМК ао

202

-2,25%

РусГидро

0,89

-1,89%

FIVE-гдр

2 081,5

-1,84%

ВТБ ао

0,03

-1,77%

СевСт-ао

1 325

-1,74%

9 отраслевых индекса российского рынка показали рост и лишь сектор металлов и добычи снизился на 0,46%. Самый сильный рост был в транспортном секторе на 6,57% за счёт аномального взлёта акций НМТП (NMTP).     

В первой половине дня акции сталеваров торговались в плюсе, но вместе с укреплением рубля растеряли свои достижения и показали существенное снижение. Меж тем, по данным «Северстали» (CHMF), потребление стали в России увеличилось в I полугодии на 8% до 23,19 млн тонн. Спрос со стороны строительной отрасли увеличился на 11%. Потребление в машиностроительном сегменте увеличилось на 5% до 2,36%.    

Etalon (ETLN) в I полугодии увеличил продажи на 16%, во II квартале – в 2,1 раза г/г. «Лучший квартал для компании с начала 2022 года, - подчеркивает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Что лишний раз подтверждает наш тезис о том, что рынок жилой недвижимости в РФ находится во вполне удовлетворительной форме. При этом, если смотреть в помесячном выражении (компания приводит эти данные в пресс-релизе), то сильнейшим месяцем для девелопера по продажам стал июль. Впрочем, с точки зрения исторической ретроспективы объемы реализации Etalon Group в физическом выражении пока сложно назвать впечатляющими. С другой стороны цены на недвижимость в региональном разрезе остаются стабильными, тогда как снижение расчетной средней стоимости квадратного метра связано исключительно с сильный ростом доли регионального бизнеса, где недвижимость в целом существенно дешевле. Расписки Etalon Group, на наш взгляд, в целом стоят недорого, и редомициляция головной структуры в РФ могла бы стать для котировок неплохим драйвером». Впрочем, нашим фаворитом в секторе в любом случае остаются акции ГК «Самолет» (SMLT). Тем не менее бумаги Etalon завершили день ростом около 4,5%.

ГК «Русагро» (AGRO) в II квартале получила 7,8 млрд руб. чистой прибыли против убытка год назад. «Поскольку ранее компания уже опубликовала операционные результаты, снижение выручки, а, следовательно, и маржинальности по EBITDA, было ожидаемым рынком, поэтому в целом новость нейтральна для котировок, - полагает Иван Авсейко, аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - По давлением остаются масложировой и сахарный бизнес-сегменты из-за падения мировых цен на масложировую продукцию, уменьшения объемов производства сахара из-за сниженной качества сахарной свеклы в последнем сезоне, а также временной приостановки маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию до сентября 2023 г. Тем временем, идет восстановление выручки в сельскохозяйственного сегменте, где компания переносила реализацию продукции с предыдущих периодов в ожидании роста цен и курса доллара. К тому же, приобретение контроля над группой компаний «НМЖК» усилит позиции «Русагро» в масложировом бизнесе (полноценный эффект на финансовый результат ожидается с начиная с 3-го квартала 2023 г). Также отметим, что чистая прибыль компании подвержена сильной волатильности от квартала к кварталу, особенно из-за таких статей как переоценка биологических активов и валютных курсов, поэтому резкие переходы от убытка к прибыли не особенно интересных для инвестора, поскольку не отражают операционную деятельность компании». Поскольку цена бумаг AGRO на Мосбирже достигла нашего таргета в 1000 руб, мы планируем пересмотр целевого ориентира, а текущая рекомендация остается «держать». Полагаем, что такие факторы, как редомициляция и возобновление перспектив дивидендных выплат, увеличение масштаба бизнеса через M&A (недавняя консолидация в м/ж сегменте), а также «зерновая сделка» и девальвация рубля вполне могут служить фундаментальной поддержкой для инвестиционный кейс в бумагах AGRO.

Чистая прибыль «Мосэнерго» (MSNG) по МСФО в I полугодии сократилась почти вдвое, до 6,88 млрд руб. «Результаты сложно назвать прорывными. Чистая прибыль «Мосэнерго» существенно сократилась, а именно она является базой для выплаты дивидендов, - комментирует Алексей Павлов, PHD, Начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом снижение обусловлено не разовыми факторами, а опережающим ростом операционных издержек. С другой стороны, чистая денежная позиция на балансе компании впечатляет, однако это займы аффилированным структурам, и в обозримой перспективе эти средства вряд ли распределят среди акционеров. Таким образом, фундаментальных драйвером в акциях «Мосэнерго» мы по-прежнему не видим».

Техническая перепроданность рубля видна уже невооружённым глазом. Более того, данный фактор провоцировал упорный рост российского рынка. При этом в июле произошло то, что является логичным следствием повышения мировых цен на нефть. Российские поставки прошибли потолок цен G7 и начали сокращать дисконт. Соответственно, с определённой задержкой эти средства должны будут поступить на российский валютный рынок. Поэтому разворот может случиться в любой момент. Символично, что на торгах в понедельник, когда Минфин вернулся к покупке валюты и золота в ФНБ, рубль обновил очередной минимум с марта прошлого года, но затем начал отыгрывать потери.

По итогам торгов:

  • USD/RUB – 95,275 (-0,43%),
  • EUR/RUB – 105,30 (-0,30%),
  • CNY/RUB – 13,240 (-0,70%).

Внутренняя дискуссия по ставке в ФРС не напугала рынок США

Торги в США завершились ростом индексов, игнорируя рост доходностей казначейских обязательств. Более того, управляющая ФРС Мишель Боумен не исключила дальнейшего повышения ставки. Впрочем, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс всё же считает необходимым отслеживать статистику, дабы принимать решение по ставке. В любом случае, если в начале дня доходность 10-летних казначейских обязательств США подскочила до 4,12%, то к вечеру доходность сократилась до 4,08%, что и обусловило позитивный финиш торгов.

Акции Apple (AAPL) продолжили снижаться, реагируя на слабую отчётность. Бумаги Amazon (AMZN), напротив, продолжили дорожать. Campbell Soup (CPB) купит Sovos Brands (SOVO) за почти $2,7 млрд. Производитель электромобилей Lucid (LCID) вновь снижает цены на некоторые модели на американском рынке. PayPal (PYPL) запустила свой проект стейблкоина для осуществления платежей.  

Динамика по секторам: Communication Services +1,88%, Financials +1,36%, Industrials +1,26%, Real Estate +1,21%, Health +1,18%, Consumer Discretionary +1,1%, Consumer Staples +0,85%, Materials +0,7%, Technology +0,27%, Energy +0,15%, Utilities -0,02%.

По итогам торгов:

  • DJIA - 35473,13 п. (+1,16%),
  • S&P 500 - 4518,44 п. (+0,90%),
  • NASDAQ Composite - 13994,40 п. (+0,61%).

Страхи относительно сектора недвижимости продолжают беспокоить китайских инвесторов

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китай вновь разочаровал статистикой по внешней торговле. Экспорт в июле упал на 14,5% (ожидалось -12,5%), а импорт на 12,4% (ожидалось -5,0%). Более активные покупки наблюдались в секторе фармацевтики. Меж тем в Гонконге продолжилось падение акций недвижимости. Сектор терял более 4%. Акции Longfor Group теряли более 9%, а Country Garden более 7,5%. Дополнительно потери в технологичном секторе были более 2%. На рынке продолжают опасаться того, что долговые проблемы застройщиков далеки от решения и нельзя исключать очередного кризиса платежей.

Японский рынок пытался расти вслед за американским. Отчётности компаний также вносили свой вклад в волатильность бумаг. Сильная отчётность инженерной Comsys привела к росту акций на 8%, а слабый отчёт бумажной Nippon Paper Industries провалил акции компании на 7%. В течение текущей недели в Японии пройдёт период массовой отчётности. Во вторник число отчитавшихся превышает 200 компаний, в среду уже более 400, а в четверг более 800. Чуть более слабая иена поддержала акции автомобилестроителей. Бумаги Nissan прибавляли около 1,7%, а Honda более 1,1%.                    

По состоянию на 8:20 мск:

  • NIKKEI 225 - 32371,58 п. (+0,36%),
  • Hang Seng - 19258,37 п. (-1,43%),
  • Shanghai Composite - 3269,78 п. (+0,03%).

Китайский импорт нефти существенно сократился в июле

Данные КНР по импорту не принесли нефти нового оптимизма. Импорт нефти упал на 18,8% по сравнению с июнем, хотя и вырос в годовом выражении на 17%. В натуральном выражении импорт составил около 10,29 млн баррелей в сутки. В июне объёмы поставки были на уровне 12,67 млн баррелей в день, что является вторым рекордным показателем. Впрочем, реакция котировок на китайские данные была скромной. Многое прояснится после публикации статистики по США. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о сокращении запасов нефти сразу на 17 млн баррелей. На текущей неделе опрос Reuters показал более скромные ожидания по сокращению запасов лишь на 200 тыс. баррелей и росту запасов бензина на 200 тыс. баррелей.     

По состоянию на 8:40 мск:

  • Brent - $85,35 (+0,01%),
  • WTI - $82,01 (+0,09%),
  • Алюминий - $2225,5 (-0,07%),
  • Золото - $1967,9 (+0,01%),
  • Никель - $21210 (+0,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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