ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов

Облигации

На ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБР цены классических ОФЗ подвержены дальнейшему снижению. В качестве защитных инструментов рекомендуем увеличивать в портфеле долю флоатеров.



В фокусе

В потребсекторе есть бумаги, которые могут быть интересны для покупок, несмотря на коррекцию рынка



На фоне рисков, связанных с локальным укреплением рубля, что может привести к росту продаж акций экспортёров, которые ранее показали внушительный рост, мы видим перспективы в акциях потребсектора. Прежде всего мы выделяем бумаги Белуги, которые в обозримом будущем могут подняться выше 6000 рублей. Кроме этого интересно смотрятся акции Инарктики. 25 июля правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Этот фактор должен и в будущем поддерживать бумаги компании.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи начал неделю снижением, не сумев удержать отметку 3100 пунктов. Объёмы торгов немного снизились, но остались повышенными, составив по итогам дня 90,5 млрд руб. Динамика акций была разнонаправленной, хуже остальных выглядели бумаги ИТ компаний. За исключением Циана, все остальные акции здесь снизились сильнее, чем индекс. Довольно слабо выглядел также финансовый сектор. В списке аутсайдеров оказались бумаги ВТБ, АФК Системы и Сбербанка. Если говорить про акции АФК Системы, то на данный момент они достигли локального уровня поддержки, а вот техническая картина в бумагах Сбербанка и ВТБ говорит о высокой вероятности их дальнейшего снижения в ближайшее время. Укрепление рубля негативно сказалось на акциях экспортёров. В нефтегазовом секторе сильнее остальных откатились «префы» Сургутнефтегаза. Впрочем, под давлением были и обыкновенные акции компании. В минусе завершили день также бумаги ЛУКОЙЛа и Газпрома. Против рынка двигались акции Татнефти на фоне новостей о том, что 14 августа пройдёт заседание СД, в повестке которого значится выплата дивидендов за I полугодие. В секторе горной добычи и металлургии явно хуже рынка были бумаги Мечела, сталелитейщиков и Норникеля. Отдельно выделим продолжающийся рост акций Белуги, а также НМТП, которые за последние четыре дня прибавили 60% без каких-либо новостей.

Ожидаем сегодня продолжения снижения индекса МосБиржи в направлении 3000 пунктов. Значимых событий, которые бы сильно ухудшили настроения на рынке не произошло, поэтому сильного падения на рынке не ждём. Вероятно, спрос инвесторов постепенно будет смещаться на акции компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Прежде всего это бумаги потребсектора.

Россиискии рынок облигации

В понедельник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,41% (+2 б.п.). Прошедшее за последние недели заметное ослабление рубля способствует усилению инфляционных рисков и повышает ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР. В данных условиях на рынке ОФЗ с фиксированной ставкой купона доминируют продавцы.

На следующей неделе предстоит погашение классического выпуска ОФЗ-ПД 26215 на 250 млрд руб. и линкера ОФЗ-ИН 52001 на 150 млрд руб. Полагаем, что реинвестирование данных средств обеспечит повышение спроса на ближайших аукционах Минфина и замедлит падение цен ОФЗ.

Сегодня доходность ОФЗ может подрасти еще на несколько базисных пунктов. В качестве защитных инструментов рекомендуем увеличивать в портфеле долю флоатеров.



Корпоративные и экономические события

СД Татнефти 14 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие



Исходя из отчета за I полугодие по РСБУ и дивидендной политики компании выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, что больше), сформирована база для выплаты около 27,5 руб./акцию. Если коэффициент будет увеличен, то дивиденд будет выше соответственно.



Наше мнение: в целом, акции Татнефти интересны для инвестиций. У компании есть своя эффективная переработка, стабильный сбыт внутри страны и экспорт нефти по нефтепроводу Дружба. В 2023 году Татнефть также приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, что позволит улучшить логистику и закрепиться на растущем турецком рынке. Татнефть старается стабильно выплачивать дивиденды, и ее акции недооценены по сравнению с другими представителями отрасли.



Русагро отчиталась за I полугодие по МСФО



• Выручка: -16% г/г, до 106,5 млрд руб.

• Скорректированная EBITDA: -48% г/г, до 20,9 млрд руб.

• Рентабельность по EBITDA: -8 п.п., до 15%.

• Чистая прибыль превысила значение 2022 г. в 28 раз и составила 13,2 млрд руб.



Наше мнение: выручка в сегменте «Масло и жиры» снизилась сильнее остальных (-29%), составив за I полугодие 51,4 млрд руб. Это произошло из-за совокупности разных причин. Во-первых, зафиксировано сокращение объёмов продаж и снижение цен. Во-вторых, с конца мая был оставлен завод в Балаково на плановую модернизацию. Сильное ослабление рубля стало причиной столь сильного роста чистой прибыли Русагро. За первые 6 месяцев 2023 г. компания заработала 8,1 млрд руб. на курсовых разницах, при этом годом ранее убыток составил почти 23 млрд. Однако это «бумажная» прибыль, курсовые переоценки не влияют на денежные потоки. Важно то, что слабый рубль увеличивает базу под выплату дивидендов, так как Русагро платит их исходя из чистой прибыли. Ранее компания платила не менее 50% чистой прибыли. Таким образом, итоговый дивиденд может составить порядка 105 руб., что эквивалентно 9,1% доходности. Основная преграда для выплат акционерам сейчас – это регистрация компании за пределами России. Мы считаем, что Русагро может до конца года перерегистрироваться на территории РФ, что снимет ограничения на выплату дивидендов.



Эталон в I полугодии увеличил продажи на 16%



Девелопер Эталон представил операционные результаты за I полугодие и II квартал 2023 г. В I полугодии Эталон ввел в эксплуатацию 196 тыс. кв. м.



Итоги I полугодия:

• продажи выросли на 16% год к году, до 34 млрд руб.;

• объем реализованной недвижимости вырос на 28%, до 184,3 тыс. кв. м;

• средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости снизилась на 24% и составила 221,9 тыс. руб.



Итоги II квартала:

• продажи выросли в 2,1 раза г/г, до 20,6 млрд руб.;

• объем реализованной недвижимости вырос в 2 раза – до 110,6 тыс. кв. м.



На конец июня 2023 г. отношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости активов снизилось до 0,8 в сравнении с 1,0 в апреле.



Нашем мнение: рост показателей девелопера в первую очередь связан с повышением спроса на первичном рынке и увеличением предложения компанией, в частности, в регионах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), доля которых в структуре продаж выросла до 33% в конце I полугодия 2023 г. (в конце I полугодия 2022 г. – 3%). Положительная динамика операционных показателей, ожидания редомициляции и выплаты дивидендов способствуют спросу на расписки Эталона. После выхода отчета ГДР Эталона на МосБирже подорожали на 5%. Ожидаемая выплата дивидендов в диапазоне 9–12 руб./акция формирует текущую дивидендную доходность на уровне 10–13%, что близко к доходности 10-летних ОФЗ (11,6%).



В III квартале динамика показателей может замедлиться на фоне ужесточения монетарной политики, а требуемая доходность к акциям может возрасти в условиях ожидаемого повышения процентных ставок. Расписки Эталона могут консолидироваться в районе отметки 100 руб. Дальнейший подъем возможен, если бизнес выйдет на устойчивую траекторию роста. Это можно будет оценить по итогам III–IV кварталов.



Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО в I полугодии сократилась на 44,1%, до 6,88 млрд руб.



Компания вернулась к раскрытию отчетности по МСФО, это является позитивным фактором. Однако ее показатели неоднозначны.



Результаты за I полугодие:

• чистая прибыль: -44,1% г/г, до 6,88 млрд руб.;

• EBITDA: -10,4%, до 22,18 млрд руб.;

• выручка: +9,2%, до 128,67 млрд руб.



Нашем мнение: выручка Мосэнерго выросла вслед за ростом выработки электроэнергии и цен на нее. При этом на финансовый результат компании повлияли опережающий рост начисления амортизации и износа (в I полугодии +29% г/г, до 15,8 млрд руб.), а также убыток от обесценения финансовых активов в размере 1,2 млрд руб.

Если по итогам 2023 г. компания выйдет на прибыль в районе 14 млрд руб. и выплатит акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, то размер дивиденда составит около 0,18 руб. на акцию. Это соответствует доходности 6% и практически в два раза ниже доходности 10-летних ОФЗ. Таким образом, сейчас акции Мосэнерго не выглядят интересными на рынке акций.