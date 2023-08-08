Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 6 030,7100 руб/1 г золота и 72,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 030,7100 руб.

1 грамм серебра - 72,8100 руб.

1 грамм платины - 2 853,2100 руб.

1 грамм палладия - 3 905,7000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 130,5899 р. (2,21%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0100 р. (1,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,8799 р. (1,63%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 95,5301 р. (2,51%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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