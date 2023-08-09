«Открытие»: Снижение китайского импорта негативно сказалось на котировках нефти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня. При этом можно говорить о негативном влиянии китайской статистики по внешней торговле. Экспорт и импорт КНР упали заметно больше ожиданий, что может сказаться на результатах российских экспортёров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,2 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3080,13 п. (-0,13%), а индекс РТС - 1002,51 п. (-1,44%).

Сектор металлов и добычи снижался более чем на 1,2%. Из компонентов индекса лишь бумаги «Распадской» (RASP) торговались в плюсе. Снижение импорта Китая традиционно негативно воспринимается в связи с российскими металлургами. Впрочем, сектор нефти и газа также не мог похвастаться многочисленными растущими бумаги. Лишь привилегированные акции «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» показывали рост к середине дня. Китайский импорт нефти в июле сократился на 18,8% по сравнению с июнем.

Корректируются бумаги НМТП (NMTP) после того, как они выросли на 60% за четыре сессии. Растут акции «Распадской» в ожидании публикации отчётности по МСФО. В случае достаточно сильных финансовых результатов компания может решиться на выплату дивидендов.

Отметим, что многие аналитики начали говорить о возможном укреплении рубля. В техническом плане рубль крайне перепродан. Если же говорить об объективных факторах, то в ближайшее время должен увеличиться приток валюты на фоне слома потолка цен на российскую нефть.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 96,75 (+1,55%),

EUR/RUB – 105,92 (+0,59%),

CNY/RUB – 13,355 (+0,87%).

Банковский сектор Европы под риском налога на сверх прибыль

Акции в Европе преимущественно снижались. Мы уже отмечали, что банковский сектор в Европе весьма удачно отчитался за II квартал. Однако высокие доходы компаний часто приводят к тому, что правительства начинают изымать сверх прибыль. Кабинет министров Италии принял решение о таком налоге в размере 40%. Налог коснётся не всех операций банков, но на новостях акции Intesa Sanpaolo теряли около 6%, а UniCredit около 8%. В целом, власти Италии намерены получить с банков чуть менее 3 млрд евро. Естественно, что на рынке опасаются аналогичных действий в отношении финансовых организаций из других стран. Соответственно, банковский сектор терял более 3%. Сектор базовых материалов терял около 1,8%, но в данном случае это уже влияние китайской статистики. Импорт КНР в июле упал на 12,4%.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7505,96 п. (-0,64%),

DAX - 15747,30 п. (-1,28%),

CAC 40 - 7242,27 п. (-1,06%).

Снижение китайского импорта негативно сказалось на котировках нефти

После выхода китайских данных по внешней торговли у нефти не было иного шанса, кроме снижения. Котировки Brent провалились к $84 за баррель. Импорт нефти Китаем снизился за июль на 18,8% относительно июня до 10,29 млн баррелей в сутки. В годовом выражении импорт вырос на 17%, но год назад Китай всё ещё находился в условиях жёстких карантинных мер. При этом в КНР отмечается достаточно высокий уровень коммерческих запасов. Возможно, что данные по запасам, но уже американские, смогут вернуть котировки к росту. Опрос Reuters показал ожидания снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей за прошлую неделю.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $83,56 (-2,09%),

WTI - $80,17 (-2,16%),

Алюминий - $2195,5 (-1,41%),

Золото - $1959,6 (-0,42%),

Никель - $20840 (-1,35%).

Американские банки вновь под ударом

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,75% в Dow Jones до 0,85% в NASDAQ. Из статистики только отметим снижение отрицательного сальдо торгового баланса США в июне до $65,5 млрд с $68,3 млрд в мае.

Американским инвесторам пришлось столкнуться сразу с серией неприятностей. Во-первых, торговые данные по Китаю не только указывают на ослабление экономики КНР, но и о слабости американского экспорта. Затем новости из Европы по поводу налога на сверх прибыль итальянских банков добавили негатива. И непосредственным негативом для рынка США стали действия агентства Moody’s Services по снижению рейтингов американских банков малой и средней капитализации. В агентстве полагают, что рост стоимости фондирования и рисков по кредитам ухудшают позиции американских финансовых учреждений. При этом бегство от риска происходит в доллар США и казначейские обязательства. Доходность по 10-летним облигациям упала до 3,99%. Из позитива отметим рост акций фармацевтической Eli Lilly более чем на 8% после улучшения корпоративного прогноза.