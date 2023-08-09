ПСБ: Доллар обновил максимумы 2023 года завершив торги во вторник на значении 97,1 руб.
Вчера, в начале дня пара доллар-рубль инерционно пыталась удержаться "под" отметкой 96 руб., однако во второй половине торгов вновь перешла к росту на фоне снижения торговой активности, протестировав середину нашего недельного целевого диапазона 97-98 руб. Давление на позиции рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как из-за проблем с репатриацией средств, так и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным.
Мы не исключаем, что доллар инерционно попытается пойти выше. В то же время отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста считаем по-прежнему ограниченным. Целевым диапазон колебания для доллара на ближайшую перспективу видим диапазон 95-100 руб.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.