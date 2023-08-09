ПСБ: Доллар обновил максимумы 2023 года завершив торги во вторник на значении 97,1 руб.

Вчера, в начале дня пара доллар-рубль инерционно пыталась удержаться "под" отметкой 96 руб., однако во второй половине торгов вновь перешла к росту на фоне снижения торговой активности, протестировав середину нашего недельного целевого диапазона 97-98 руб. Давление на позиции рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как из-за проблем с репатриацией средств, так и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным.

Мы не исключаем, что доллар инерционно попытается пойти выше. В то же время отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста считаем по-прежнему ограниченным. Целевым диапазон колебания для доллара на ближайшую перспективу видим диапазон 95-100 руб.