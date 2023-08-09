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ПСБ: Индекс МосБиржи в ходе вчерашних торгов смог не только смог восстановить все внутридневные потери, но и вновь поднялся к отметке 3100 пунктов

Объёмы торгов немного снизились, до 84,8 млрд руб., но по-прежнему остаются повышенными. Движение бумаг было разнонаправленным, наибольший вклад в рост индекса внесли акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка. В случае с ЛУКОЙЛом основная причина, это слабый рубль и относительно высокие цены на нефть. В целом, весь нефтегазовый сектор смотрелся неплохо. В минусе оказались лишь акции Башнефти, а также тяжеловесные бумаги Транснефти, которым сложно быстро сменить движения. Спрос на акции Сбербанка поддерживался сегодняшней публикацией отчётности по РСБУ за июль.

На этом фоне также сильно выросли акции ВТБ, став лидерами роста в финансовом секторе. В то же время слабый рубль не помог компаниям из сегмента горной добычи и металлургии прервать снижение. Здесь подросли лишь бумаги угледобытчиков. В частности, помимо валютного фактора, сильный рост акций Распадской был обусловлен ожиданиями появления новостей о перерегистрации Evraz, что позволит начать выплачивать дивиденды. Порадовали инвесторов ИТ компании, бумаги Ozon, VK, Позитив и Яндекса восстановили частично потери предыдущих дней, сумев опередить индекс. Худшую динамику показали акции НМТП, скорректировавшись почти на 10% после сильного роста.

Ожидаем сегодня бокового движения индекса МосБиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов. Внешний фон стабилен, пара доллар-рубль торгуется вблизи отметки 97 руб., поэтому причин для сильного отката нефтегазовых компаний нет. Поддержать рынок также могут бумаги Сбербанка на фоне публикации отчётности за июль. Куда больше это может сказаться на акциях ВТБ, которые вновь могут оказаться в лидерах роста. Однако отметим, что пока преждевременно говорить об окончании коррекции на рынке, риски дальнейшего снижения акций внутренних секторов сохраняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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