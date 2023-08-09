ПСБ: Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфин по размещению ОФЗ 26243 и флоатера ОФЗ 29024

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник кривая доходности ОФЗ продолжила смещаться вверх. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,14%, доходность индекса выросла до 10,44% (+4 б.п.). Более сильное движение проходило в бумагах срочностью 1-5 лет. Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 9,71% (+10 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 11,08% (+4 б.п.).

Вчера рубль продолжил снижение к бивалютной корзине, превысив отметку 97 руб. за USD. Ослабление рубля выступает проинфляционным фактором и усиливает ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Инвесторы закладывают это в цены, что и приводит к сдвигу вверх доходности ОФЗ.

Минфин РФ сообщил, что федеральный бюджет в июле исполнен с дефицитом 0,2 трлн руб. Накопленным итогом с начала года дефицит составил 2,8 трлн руб. Мы нейтрально оценивает данную новость. В августе ждем улучшения исполнения бюджета РФ за счет роста нефтяных цен и ослабления рубля.

Сегодня Минфин РФ предложит на аукционах 15-летние ОФЗ-ПД 26243 с фиксированным купоном и 12-летнй флоатер ОФЗ-ПК 29024. Основной спрос ждем во флоатерах. Увеличение предложения ОФЗ с плавающим купоном позитивный фактор для сегмента классических ОФЗ поскольку снижает давление на рынок от размещения нового госдолга.

После уже прошедшей сильной коррекции на рынке ОФЗ в ближайшие дни ждем замедления темпов отрицательное переоценки гособлигаций.