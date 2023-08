Комментарии «Открытие»: Китайская статистика продолжит негативное влияние на рынки Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Китайская статистика продолжит негативное влияние на рынки Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет на фоне дефляции в Китае и росте запасов в США. Азиатские рынки торгуются в минусе. Дефляция цен потребителей и производителей в Китае намекает, как на слабый внутренний, так и внешний спрос. Соответственно, это негативные сигналы для бумаг российских экспортёров. Впрочем, динамика рубля может перекрыть иные факторы. Российский рынок торгуется по достаточно простой схеме. Главными факторами остаются динамика рубля, нефти, а иногда и корпоративные новости. Не стал исключением вторник. В первой половине дня рынок корректировался на фоне укрепления рубля, но финал торгов оказался иным. Нефть, впрочем, тоже корректировалась, но оказалась менее значимой, чем валютная переоценка. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 76,068 млрд руб. По итогам торгов индекс МосБиржи - 3085,31 п. (+0,04%), а индекс РТС - 999,8 п. (-1,69%). Лидеры роста на 23:00 мск: FIVE-гдр 2 190 5,47% OZON-адр 2 716 4,28% Россети 0,13 2,31% Сургнфгз-п 49,16 2,26% ВТБ ао 0,03 2,13% Лидеры снижения на 23:00 мск: GLTR-гдр 656,9 -1,37% ММК 52,59 -1,35% Транснф ап 119 650 -0,99% Полюс 11 532,5 -0,92% МКБ ао 7,2 -0,85% 4 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе, а 6 закрыли его в минусе. Самые большие потери в транспортном секторе (-3,68%) за счёт коррекции в бумагах НМТП. Главным фактором для российского рынка, который остаётся во власти частного инвестора, который совершает до 80% сделок в день, остаётся влияние валютного рынка. Деньги это пассивный актив, который не приносит прибыли. Акции это актив, который проходит переоценку каждый день, если бизнес работает. Поэтому акции остаются более универсальной ценностью, чем денежные единицы. Чистая прибыль ОГК-2 (OGKB) по МСФО в I полугодии незначительно снизилась в годовом сопоставлении. «Результаты ОГК-2 в I полугодии оказались значительно более сильными, чем у сестринских «Мосэнерго» и ТГК-1, - отмечает Алексей Павлов, PHD, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - По всей видимости, основной позитивный вклад здесь внесла опережающая индексация оплаты стоимости мощностей, введенных в рамках ДПМ, вес которой все еще существенен в совокупной выручке компании. Однако и в случае ОГК-2 на лицо опережающий рост операционных расходов, что, безусловно, является тревожным сигналом. В то же время, если сопоставимая прибыль подразумевает сопоставимые дивиденды (а по итогам 2022 года компания заплатила 0,0581 руб. на акцию), то это вряд ли данные результаты вдохновят инвесторов. Поэтому и в данном инвестиционном кейсе мы не видим пока каких-либо позитивных драйверов». «Россети Ленэнерго» LSNG) в I полугодии увеличили чистую прибыль по РСБУ на 36%, до 14 млрд руб. «В целом, неплохой II квартал, однако темпы прироста чистой прибыли компании замедлились, по сравнению с первым кварталом (+25,6% против +44,9%), - полагает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В результате за первое полугодие заработали дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 15 руб. Впрочем, второе полугодие традиционно чуть слабее для "Россети Ленэнерго" в первую очередь из-за различных списаний в IV квартале. Таким образом, по итогам года, по нашим оценкам, дивиденд на «преф» может составить 27-28 руб. В настоящий момент наша целевая цена по данным бумагам находится на пересмотре». Polymetal (POLY) сообщил о смене юрисдикции на Казахстан и ждёт возобновления торгов своими бумагами на Московской Бирже. Акции «Распадской» (RASP) прибавили более 7% на ожиданиях отчётности 10 августа. Бумаги НМТП (NMTP) корректировались более чем на 9% после повышения более чем на 60% за четыре сессии. Про рубль сказать почти нечего. Техническая картина демонстрирует ужасающую перепроданность россиянина. При этом относить это на счёт испорченности торгового баланса будет лишним. В июле de facto сломался потолок цен на российскую нефть, который был установлен странами G7. То есть доходы нефтяных компаний должны будут поступать более обильными потоками на валютный рынок. По состоянию на мск: USD/RUB – 97,10 (+1,92%),

EUR/RUB – 106,45 (+1,10%),

CNY/RUB – 13,419 (+1,35%). Некоторые представители ФРС считают завершённым цикл ужесточения Американский рынок завершил торги вторника в минусе. Инвесторам пришлось столкнуться сразу с серией неприятностей. Во-первых, торговые данные по Китаю не только указывают на ослабление экономики КНР, но и о слабости американского экспорта. Затем новости из Европы по поводу налога на сверх прибыль итальянских банков добавили негатива. И непосредственным негативом для рынка США стали действия агентства Moody’s Services по снижению рейтингов 10 американских банков малой и средней капитализации. В агентстве полагают, что рост стоимости фондирования и рисков по кредитам ухудшают позиции финансовых учреждений США. Пожалуй, что позитивом было лишь то, что глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что с повышением ставки, скорее всего, закончено. Как минимум, он призывает к тому, чтобы быть терпимыми и подождать эффекта от того, что уже сделано. Попутно он высказался в том смысле, что искусственный интеллект вряд ли прибавит многое к продуктивности труда. Затем, говоря с региональной радиостанцией, он предположил, что ФРС начнёт снижать ставку уже в предстоящем году. Тут стоит вспомнить о статистике. Отрицательное сальдо торгового баланса США составило в июне $65,5 млрд по сравнению с $68,3 млрд в мае. Улучшение торгового баланса связано с падением импорта четвертый месяц подряд. UPS (UPS) разочаровала выручкой, но и прогноз оказался хуже ожиданий из-за роста расходов на трудовой коллектив. Eli Lilly (LLY), напротив, отчиталась лучше ожиданий по своим продажам и особенно ждёт высоких доходов от продажи препарата от ожирения. Производитель электромобилей Lucid (LCID) отчитался хуже ожиданий, но также сообщил о плановом стремлении к производству до 10 тыс. люксовых электромобилей. Производитель растительного мяса и мясопродуктов Beyond Meat (BYND) отчитался хуже ожиданий и уже не ждёт улучшения бизнеса в ближайшие кварталы, или, как минимум, позитивного денежного потока в II полугодии. Если же говорить о снижении рейтингов американских банков, то Moody’s предприняло такие действия против M&T's (MTB), Old National (ONB), Associated Banc-Corp (ASB), BOK Financial (BOKF), Webster (WCFB), Fulton (FULT), и Pinnacle Financial Partners (PNFP). На пересмотр поставлены рейтинги банков Bank of New York Mellon (BK), US Bancorp (USB), Truist (TFC), State Street (STT), и Northern Trust (NTRS). Динамика по секторам: Materials -1,06%, Consumer Discretionary -0,87%, Financials -0,87%, Technology -0,78%, Consumer Staples -0,66%, Industrials -0,46%, Real Estate -0,46%, Communication Services -0,24%, Energy +0,49%, Utilities +0,49%, Health +0,78%. По итогам торгов: DJIA - 35314,49 п. (-0,45%),

S&P 500 - 4499,38 п. (-0,42%),

NASDAQ Composite - 13884,32 п. (-0,79%). Китай под риском дефляционной спирали Азиатские рынки преимущественно снижались. Потребительские цены в Китае выросли за июль на 0,2%, но в годовом выражении упали на 0,3%. Темпы падения цен производителей составили 4,4% в июле по сравнению с падением на 5,4% в июне. В любом случае, дефляция указывает на недостаточную потребительскую активность. Если же говорить о ценах производителей, то они лишь подтверждают слабость статистики по экспорту. Впрочем, вышедшая статистика также намекает на то, что у Народного Банка Китая есть пространство для снижения ставок. Продолжилось снижение акций застройщиков в Гонконге. Однако падение сектора не превышало 1%. Накануне сектор существенно просел на новостях о том, что строительная Country Garden вновь пропустила платежи по своим бондам. Впрочем, на торгах в среду акции Country Garden провалились вновь более чем на 4%. Японский рынок привычно следует за американскими акциями. Соответственно, если накануне было падение в США, то индексы Японии, скорее всего, повторят данную динамику. Акции производителя кондиционеров Daikin Industries теряли более 9%, хотя компания отчиталась о росте прибыли на 13,8%. Бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group теряли более 3% на фоне отчётности, показавшей убыточный квартал. Производитель оптики и профессиональных фотоаппаратов Nikon отчитался о падении выручки, что привело к резкому падению акций компании. По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 - 32260,10 п. (-0,36%),

Hang Seng - 19142,79 п. (-0,22%),

Shanghai Composite - 3247,10 п. (-0,41%). Китайская дефляция намекает на слабый нефтяной спрос Нефть незначительно корректировалась, но накануне котировки смогли вырваться из воронки падения. При этом статистика США этому совершенно не способствовала. По данным API, на неделе до 4 августа коммерческие запасы нефти в США +4,067 млн баррелей, бензина -413 тыс. баррелей и дистиллятов -2,093 млн баррелей. Впрочем, разворот вчера не отменяет того факта, что дефляция в Китае указывает на слабое потребление, которое также касается нефти. По состоянию на 8:40 мск: Brent - $85,99 (-0,21%),

WTI - $82,73 (-0,23%),

Алюминий - $2212 (+0,64%),

Золото - $1965,1 (+0,06%),

Никель - $20915 (+0,38%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Туризм 2023, последние новости Готовы ли иркутяне потратить 12 тыс. рублей за полет на Ольхон в одну сторону? 11 отелей в Иркутске для бизнес-туристов и VIP-гостей «Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал» Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги