ПСБ: Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3080-3150 пунктов

Облигации

Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфин по размещению ОФЗ 26243 и флоатера ОФЗ 29024.



В фокусе

Вчера доллар поднялся выше 97 руб.



Доллар обновил максимумы 2023 года, завершив торги во вторник на значении 97,1 руб.

Вчера в начале дня пара доллар-рубль инерционно пыталась удержаться "под" отметкой 96 руб., однако во второй половине торгов вновь перешла к росту на фоне снижения торговой активности и протестировала середину диапазона 97-98 руб. Ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров продолжает оказывать давление на позиции национальной валюты из-за проблем с репатриацией средств и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров.

По нашей оценке, доллар может попытаться пойти выше. Однако отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста, по нашему мнению, по-прежнему ограничен. В ближайшей перспективе целевой диапазон колебания доллара может составить 95-100 руб.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в ходе вчерашних торгов не только смог восстановить все внутридневные потери, но и вновь поднялся к отметке 3100 пунктов. Объёмы торгов немного снизились, до 84,8 млрд руб., но по-прежнему остаются повышенными. Движение бумаг было разнонаправленным, наибольший вклад в рост индекса внесли акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка. В случае с ЛУКОЙЛом основная причина, это слабый рубль и относительно высокие цены на нефть. В целом, весь нефтегазовый сектор смотрелся неплохо. В минусе оказались лишь акции Башнефти, а также тяжеловесные бумаги Транснефти, которым сложно быстро сменить движения. Спрос на акции Сбербанка поддерживался ожиданиями публикации 9 августа отчётности по РСБУ за июль. На этом фоне также сильно выросли акции ВТБ, став лидерами роста в финансовом секторе. В то же время слабый рубль не помог компаниям из сегмента горной добычи и металлургии прервать снижение. Здесь подросли лишь бумаги угледобытчиков. В частности, помимо валютного фактора, сильный рост акций Распадской был обусловлен ожиданиями появления новостей о перерегистрации Evraz, что позволит начать выплачивать дивиденды. Порадовали инвесторов ИТ компании, бумаги Ozon, VK, Позитив и Яндекса восстановили частично потери предыдущих дней, сумев опередить индекс. Худшую динамику показали акции НМТП, скорректировавшись почти на 10% после сильного роста.

Ожидаем сегодня бокового движения индекса МосБиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов. Внешний фон стабилен, пара доллар-рубль торгуется вблизи отметки 97 руб., поэтому причин для сильного отката нефтегазовых компаний нет. Поддержать рынок также могут бумаги Сбербанка на фоне публикации отчётности за июль. Однако куда больше это может сказаться на акциях ВТБ, которые вновь могут оказаться в лидерах роста. Отметим, что пока преждевременно говорить об окончании коррекции на рынке, риски дальнейшего снижения акций внутренних секторов сохраняются.

Россиискии рынок облигации

Во вторник кривая доходности ОФЗ продолжила смещаться вверх. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,14%, доходность индекса выросла до 10,44% (+4 б.п.). Более сильное движение проходило в бумагах срочностью 1-5 лет. Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 9,71% (+10 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 11,08% (+4 б.п.).

Вчера рубль продолжил снижение к бивалютной корзине, превысив отметку 97 руб. за USD. Ослабление рубля выступает проинфляционным фактором и усиливает ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Инвесторы закладывают это в цены, что и приводит к сдвигу вверх доходности ОФЗ.

Минфин РФ сообщил, что федеральный бюджет в июле исполнен с дефицитом 0,2 трлн руб. Накопленным итогом с начала года дефицит составил 2,8 трлн руб. Мы нейтрально оценивает данную новость. В августе ждем улучшения исполнения бюджета РФ за счет роста нефтяных цен и ослабления рубля.

Сегодня Минфин РФ предложит на аукционах 15-летние ОФЗ-ПД 26243 с фиксированным купоном и 12-летнй флоатер ОФЗ-ПК 29024. Основной спрос ждем во флоатерах. Увеличение предложения ОФЗ с плавающим купоном позитивный фактор для сегмента классических ОФЗ поскольку снижает давление на рынок от размещения нового госдолга.

После уже прошедшей сильной коррекции на рынке ОФЗ в ближайшие дни ждем замедления темпов отрицательной переоценки гособлигаций.



Корпоративные и экономические события



Потребление стали в России растёт



Согласно данным Северстали, в I полугодии 2023 г. потребление стали в РФ увеличилось на 8% г/г, до 23,2 млн т.



Наше мнение: наибольший прирост пришёлся на строительный сектор. Показатель за период вырос на 11% г/г, до 18,2 млн т. Главные драйверы спроса: господдержка, интерес к складской недвижимости и индивидуальные строительные проекты. В машиностроительной отрасли благодаря восстановлению производства потребление стали увеличилось на 5% г/г, до 2,4 млн т.

В то же время потребление со стороны энергетического сектора снизилось на 6% г/г, до 2,7 млн т (-6% г/г). Общее увеличение потребления стали позитивно для акций российских металлургов. При этом на фоне общерыночной коррекции они падают сильнее рынка – сказывается значительный рост с начала мая. Бумаги Северстали с мая по конец июля прибавили 43%, ММК – 41%, а НЛМК – 66%. Индекс МосБиржи за тот же период вырос на 22%. При сохранении слабого рубля потенциал дальнейшего снижения бумаг ограничен. По мере улучшения настроений на рынке акции сталелитейщиков могут быть хорошей идеей для покупки в ожидании публикации финансовых результатов.



Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в I полугодии незначительно снизилась, до 12,35 млрд руб.



Чистая прибыль ОГК-2) по МСФО в I полугодии 2023 г. снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,35 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA составила 22 млрд руб. (-0,3%). Выручка увеличилась на 14,5%, до 78,59 млрд руб.



Наше мнение: операционные расходы выросли вслед за выручкой, поэтому финансовый результат близкий к прошлогоднему значению, что может формировать ожидания выплаты дивидендов также на уровне прошлого года около 0,06 руб./акция, доходность формируется около 9%.



Вчера акции ЭЛ5-Энерго были лучше рынка



Вчера акции ЭЛ5-Энерго прибавили 5,5%, обогнав индекс МосБиржи основной сессии, который по итогам торгов остался на уровне предыдущего дня.



Наше мнение: рынок мог отыгрывать отчетность, которую компания опубликовала в прошлую пятницу. Чистая прибыль ЭЛ5-Энерго по МСФО в I полугодии 2023 г. составила 2,56 млрд руб. против 8,57 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. EBITDA прибавила 20,8%, до 6,35 млрд руб. Выручка составила 28,94 млрд руб. (+17,5%).

Вместе с тем, чистый долг составил 26,9 млрд руб. Долговая нагрузка - 2,6x. Компания сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, поэтому в ближайший год дивиденды не ожидаются, что сдержит интерес к ее акциям, а их котировки могут двигаться на уровне рынка.