Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 5 966,8198 руб/1 г золота и 72,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 966,8198 руб.

1 грамм серебра - 72,2600 руб.

1 грамм платины - 2 872,6699 руб.

1 грамм палладия - 3 895,1001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8900 р. (1,06%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5500 р. (0,76%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4600 р. (0,68%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,6000 р. (0,27%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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