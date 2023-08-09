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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 5 966,8198 руб/1 г золота и 72,2600/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 966,8198 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,2600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 872,6699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 895,1001 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8900 р. (1,06%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5500 р. (0,76%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4600 р. (0,68%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,6000 р. (0,27%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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