«Открытие»: Основным фактором роста остаётся валютная переоценка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в слабом плюсе в первой половине среды. Основным фактором роста остаётся валютная переоценка. Сбербанк продолжает отчитываться об активном росте прибыли. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,3 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 3104,46 п. (+0,62%), а индекс РТС - 1000,23 п. (+0,04%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Россети», GlobalTrans, «Татнефть», «Русгидро» и НЛМК. Самыми слабыми оказались «РусАгро», OZON Holdings, X5 Retail, N+ Group, «Сургутнефтегаз».

Прибыль Сбербанка (SBER) за 7 месяцев составила 858,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 24,9%. В июле был выдан рекордный объём кредитов около 2,9 трлн руб.

Polymetal (POLY) увеличил производство за январь-июнь на 3%. Выручка увеличилась на 52% до $921 млн, что обусловлено увеличением продаж и ростом цен на драгоценные металлы. По итогам II квартала производство увеличилось на 22% в годовом выражении до 10,097 тонн. Чистый долг увеличился за квартал на 20% до $2,39 млрд в связи с необходимостью реорганизации сбытовой деятельности после введения санкций США против Polymetal.

ЦБ РФ намекает на более высокие ставки. По мнению зам. председателя ЦБ Алексея Заботкина, ставка может быть повышена дважды. «Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются», - заявил он в интервью «Известиям».

По состоянию на 15:35 мск:

USD/RUB – 97,77 (+0,69%),

EUR/RUB – 107,39 (+0,88%),

CNY/RUB – 13,525 (+0,79%).

Итальянский Минфин смягчает условия налога на сверхприбыль банков

Европейские индексы повышались на фоне отскока в банковском секторе. Накануне банковские акции просели на новостях о принятии налога на сверхприбыль кредитных организаций в Италии. Рост банковского сектора составлял почти 2%, но накануне сектор упал на 3,5%. Минфин Италии разъяснил, что налог на сверх прибыль не превысит 0,1% активов кредитных организаций, а банки, которые повысят депозитные ставки, вовсе смогут избежать уплаты данного налога. Сектор базовых материалов повышался более чем на 1,5% в надежде на стимулы в Китае после фиксации дефляции. Германская сеть доставки еды Delivery Hero повысила прогноз по выручке, что привело к росту акций компании почти на 8%.

По состоянию на 15:35 мск:

FTSE 100 - 7580,55 п. (+0,71%),

DAX - 15910,57 п. (+0,86%),

CAC 40 - 7341,78 п. (+0,99%).

Бэквордация в нефтяных фьючерсах усиливается

Нефть возобновила рост на фоне формирующегося дефицита предложения. Структура бэквордации усиливается. Октябрьский Brent на $0,64 дороже ноябрьского, на $1,16 дороже декабрьского и почти на $1,6 дороже январского.

По состоянию на 15:35 мск:

Brent - $86,86 (+0,80%),

WTI - $83,67 (+0,90%),

Алюминий - $2202 (+0,18%),

Золото - $1957,3 (-0,34%),

Никель - $20600 (-1,13%).

Американский рынок умеренно повышается в ожидании статистики потребительской инфляции

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,2%. Рост рынка частично сдерживается повышением доходностей по казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам доходность выросла до 4,03%.

Менеджмент компании WeWork, организующий совместные рабочие пространства заявил о вероятности того, что бизнес может перестать работать. Заявление привело к обвалу акций компании на 17%. Бумаги производителя электромобилей Rivian дорожали на 2% после повышения производственного прогноза до 52 тыс. электромобилей в текущем году с прежних 50 тыс. Вероятно, что торги пройдут без существенной волатильности, так как основное событие недели состоится уже в четверг, когда выйдут данные по потребительской инфляции в США.