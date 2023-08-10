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ПСБ: Российский рынок акций растет на фоне подъема котировок нефти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи продолжил рост (+0,8%) во главе с нефтегазовым сектором, который поддержан подъемом мировых цен на нефть и ростом иностранной валюты по отношению к рублю. Котировки Brent сегодня прибавляли более 1% и поднимались выше отметки 87 долл./барр. – максимумы с апреля 2023 года. Пара доллар-рубль также прибавляла 1% и тестировала отметку 98 руб., что является максимумом с марта 2022 года.

Локомотивом рынка были акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания сильных финансовых результатов и продолжения выплат высоких дивидендов в будущем.

В финансовом секторе на уровне предыдущего дня торговались акции Сбербанка, который представил ожидаемо сильную финансовую отчетность за 7 мес. 2023 года – за этот период банк получил прибыль в размере 858 млрд руб.

В секторе металлургии росли котировки Полиметалла, который опубликовал операционный отчет: производство во 2 квартале 2023 года выросло на 22% г/г до 423 тыс. унций.

В потребительском секторе более 5% прибавили расписки Мать и Дитя на фоне планов редомициляции с Кипра в российский Специальный административный район.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может торговаться около отметки 3100 пунктов. Поддержку рынку окажет нефтегазовый сектор при высоких мировых ценах на нефть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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